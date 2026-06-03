Regidora de Morena quiso protestar contra un “cártel inmobiliario” y terminó exhibiendo su mala ortografía

El contenido de la pancarta generó más atención que el mensaje que pretendía transmitir.

La regidora de Morena en Aguascalientes, Martha Márquez Alvarado, protagonizó una nueva polémica durante una sesión de Cabildo luego de intentar denunciar un presunto “cártel inmobiliario” relacionado con la compra de terrenos en la zona de La Pona.

Sin embargo, lo que pretendía ser una protesta política terminó llamando la atención por un error ortográfico en la cartulina que exhibió frente al pleno.

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La morenista mostró una pancarta rosa con la leyenda “Cartel Inmoviliario”, una frase que rápidamente generó comentarios en redes sociales debido a que las palabras “cártel” e “inmobiliario” estaban escritas incorrectamente.

El momento quedó registrado en video y se volvió viral en redes sociales. Crédito: especial

Protesta por la compra de terrenos en La Pona

La manifestación ocurrió durante una sesión del Cabildo de Aguascalientes en la que se discutieron temas relacionados con la adquisición de más de 30 hectáreas de La Pona, un espacio que será destinado a la conservación ambiental y convertido en Área Natural Protegida.

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La compra fue aprobada por más de 101 millones de pesos y ha generado cuestionamientos por parte de algunos integrantes de la oposición, quienes consideran que existen posibles conflictos de interés y presuntos beneficios para determinados grupos vinculados al sector inmobiliario.

La adquisición de más de 30 hectáreas en La Pona genera controversia en Aguascalientes.

Fue en este contexto que Martha Márquez decidió exhibir la cartulina para denunciar lo que calificó como un supuesto “cártel inmobiliario”, aunque el mensaje terminó siendo motivo de críticas por el error ortográfico.

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La cartulina que se volvió viral

El episodio ocurrió cuando la regidora se levantó de su lugar y colocó la pancarta frente al pleno. Minutos después, la síndica procuradora retiró el cartel, situación que provocó un intercambio de reclamos entre ambas funcionarias.

Sin embargo, la atención pública se concentró en el contenido de la cartulina más que en el tema que buscaba denunciar.

La cartulina exhibida en Cabildo terminó generando críticas por un error ortográfico.

Entre los aspectos que más comentaron usuarios y actores políticos estuvieron:

La escritura de “ cartel inmoviliario ” en lugar de “cártel inmobiliario”.

La protesta relacionada con la compra de terrenos en La Pona .

El retiro de la pancarta durante la sesión.

La difusión del momento en redes sociales .

Las críticas sobre la forma en que se realizó la manifestación.

¿Quién es Martha Márquez?

Martha Cecilia Márquez Alvarado es contadora pública egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y cuenta con una amplia trayectoria en la política local y nacional.

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Martha Márquez, con paso por el PAN, PT y Morena, ha tenido una activa carrera política en el estado.

A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos públicos, entre ellos diputada local, funcionaria estatal, senadora de la República y candidata a la gubernatura de Aguascalientes. Inició su actividad política en el Partido Acción Nacional, organización de la que se separó en 2021. Posteriormente militó en el Partido del Trabajo y más tarde se incorporó a Morena.

En las elecciones de 2024 contendió por la alcaldía de Aguascalientes bajo las siglas de Morena, obteniendo el segundo lugar en la votación.

Una serie de protestas recientes

La protesta por La Pona no es el primer episodio de este tipo protagonizado por la regidora. Apenas unas semanas atrás irrumpió durante una ceremonia oficial en la que se entregaron reconocimientos a Isabel Díaz Ayuso.

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En aquella ocasión mostró una cartulina con la frase “No hay agua” para denunciar la crisis hídrica que enfrentan diversas zonas de Aguascalientes.

Interrupción en el cabildo.

La acción generó tensión durante el evento y provocó un intercambio de declaraciones entre la funcionaria española y la regidora morenista.

Asimismo, durante otra sesión ordinaria de Cabildo, Márquez colocó pancartas para exigir una disculpa pública por presuntos actos de violencia política, situación que derivó en un receso luego de que varios integrantes del Cabildo abandonaran temporalmente el salón.

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Las exigencias principales quedan en segundo plano

Aunque la intención de la regidora era cuestionar la compra de los terrenos de La Pona y advertir sobre presuntos intereses inmobiliarios en el desarrollo urbano de Aguascalientes, la discusión pública terminó enfocándose en la falta de ortografía plasmada en la cartulina.

El episodio volvió a colocar a Martha Márquez en el centro de la conversación política local y generó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios compartieron imágenes y comentarios sobre el error.

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Mientras tanto, el debate sobre la adquisición de los terrenos y las acusaciones relacionadas con el llamado “cártel inmobiliario” continúa siendo un tema de discusión entre autoridades, activistas y representantes políticos del estado.