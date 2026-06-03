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Kenia OS evita a la prensa en España e intensifica rumores de una ruptura con Peso Pluma

La cantante se encuentra en Madrid como parte de la promoción internacional de su nuevo álbum y recientemente asistió a la gala de los ELLE Style Awards 2026

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Las redes sociales se agitaron tras una reciente fotografía donde la cantante hace un sutil gesto que dio pie a especulaciones.
Las redes sociales se agitaron tras una reciente fotografía donde la cantante hace un sutil gesto que dio pie a especulaciones. (@keniaos, Instagram)

La relación entre Kenia OS y Peso Pluma vuelve a colocarse bajo los reflectores. Esta vez no por una aparición pública en pareja ni por algún mensaje romántico en redes sociales, sino por el silencio de la cantante durante su reciente visita a España, donde evitó responder preguntas sobre su vida sentimental y terminó alimentando las especulaciones sobre una posible separación.

La intérprete de "K de Karma" se encuentra en Madrid como parte de la promoción internacional de su nuevo álbum y recientemente asistió a la gala de los ELLE Style Awards 2026. Sin embargo, un encuentro con la prensa captó más atención que sus proyectos musicales.

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En imágenes difundidas por Ventaneando, la cantante fue interceptada por un corresponsal del programa mientras caminaba por la Gran Vía. A pesar de los insistentes cuestionamientos sobre su estado de ánimo, su salud y los rumores que la vinculan con una supuesta ruptura con Peso Pluma, la artista optó por no emitir ninguna declaración.

“¿Los rumores que lo hayas dejado con Peso Pluma, es verdad?”, preguntó el reportero. Kenia continuó su camino sin responder y fue resguardada por integrantes de su equipo.

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La actitud de la cantante llamó la atención debido a que en semanas recientes también protagonizó un momento emotivo durante un concierto en Monterrey, donde fue captada llorando mientras interpretaba algunas de las canciones más sentimentales de su repertorio.

Una calle al atardecer, con un reportero sosteniendo un teléfono frente a un vehículo oscuro. Una persona con camisa verde y jeans rotos se ve a la izquierda
Kenia Os evita responder a un reportero de Ventaneando en España, quien la abordó para consultar sobre su supuesta ruptura con el cantante Peso Pluma. (Ventaneando: Captura de pantalla)

En ‘Ventaneando’ creen que algo ocurre con la cantante

Tras la difusión del reportaje, los conductores de Ventaneando compartieron sus impresiones sobre el comportamiento de la artista.

“Seguramente cuando regrese a México ya va a estar de mejor humor”, comentó Pati Chapoy.

Por su parte, Ricardo Manjarrez destacó que el equipo periodístico intentó obtener alguna declaración sin éxito. “La hemos perseguido por toda la Gran Vía y no ha dicho ni una palabra”, señaló.

La observación que más llamó la atención fue la de Linet Puente, quien expresó una percepción personal sobre el momento que atraviesa la cantante.

“Algo pasa. Yo sí intuyo que algo pasa con ella. Y esto es a título personal”, dijo la conductora.

La cantante desató especulaciones de ruptura

Manjarrez incluso planteó una posible explicación relacionada con la distancia que ambos artistas enfrentan por sus compromisos profesionales. “A lo mejor un tiempo se dieron, porque también una relación a distancia puede ser complicada”, comentó.

Hasta ahora, ninguna de estas versiones ha sido confirmada por los involucrados. De hecho, en abril pasado, Kenia OS negó públicamente rumores similares y aseguró que su noviazgo con Peso Pluma continuaba estable.

La pareja hizo oficial su relación en 2025, después de colaborar en el tema “Tommy & Pamela”. Desde entonces se convirtió en una de las más mediáticas de la música mexicana, aunque ambos han procurado mantener gran parte de su vida privada lejos de los reflectores.

Por ahora, el silencio de Kenia OS en España y las imágenes difundidas por Ventaneando han vuelto a colocar su relación con Peso Pluma en el centro de la conversación digital, aunque no existe una confirmación oficial sobre una ruptura.

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