México

Aarón Mercury tomará talleres para ser jurado en Miss Universo México y descarta tener favorita: “Todas pueden ganar”

La organización de Miss Universe México da la bienvenida oficial a Aarón Mercury como primer miembro del jurado para la edición 2026, destacando su entusiasmo y compromiso con la evaluación de representantes de las 32 entidades del país

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Aarón Mercury se integra como juez de Miss Universe México 2026 y será el primer integrante del panel del certamen
Aarón Mercury se integra como juez de Miss Universe México 2026 y será el primer integrante del panel del certamen

Aarón Mercury se integra como juez de Miss Universe México 2026, luego de que la organización lo confirma como el primer integrante del panel que evaluará a las participantes que buscan representar a México en Miss Universo 2026.

El anuncio aparece en las redes sociales oficiales del certamen con un mensaje de bienvenida: “Con mucha emoción, hoy revelamos oficialmente al primer jurado de Miss Universe México 2026: @aaronmercury. Su presencia marca el inicio de una edición llena de talento, visión y momentos que harán brillar a México ante el universo... Bienvenido al Universo.”

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Tras la confirmación, el influencer agradece la invitación y afirma que asume la responsabilidad con seriedad, al tratarse de un jurado que calificará a candidatas de las 32 entidades del país.

En un encuentro con el reportero Edén Dorantes, el creador de contenido explica que ya se informa sobre los criterios de este tipo de competencias y que se mantiene cercano al director de Miss Universe México, George Figueroa:

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La organización de Miss Universe México 2026 confirmó en sus redes sociales la participación de Aarón Mercury como jurado
La organización de Miss Universe México 2026 confirmó en sus redes sociales la participación de Aarón Mercury como jurado

“Ya he estado muy cercano a George (Figueroa), le he aprendido muchísimo y vamos a tener ciertos talleres para estar con mucho conocimiento, ya investigué bastante para el tema. Lo cool es que va a haber distintos jueces, cada uno va a tener su perspectiva de cómo puntuar, dependiendo lo que ha vivido, a lo que se dedica, y lo que ha estudiado. Se va a enriquecer el jurado”, dijo.

Mercury también descarta tener una favorita por ahora: “Por ahora ninguna, yo creo que todas tienen la gran posibilidad de ganar, y cada una seria una gran representante de México.”

Añade que su objetivo es entender el trabajo de las concursantes y los elementos que se evalúan durante el certamen más allá de la imagen o presencia escénica.

De influencer a jurado de belleza

Aarón Mercury, cuyo nombre real es Aarón Hernández González, nace el 2 de noviembre de 2000 en Querétaro, México. Es uno de los influencers y creadores de contenido más destacados de la escena digital mexicana, especialmente por su éxito en TikTok, donde supera los 18 millones de seguidores. También tiene una fuerte presencia en Instagram y YouTube.

Aaron Mercury
Participó en una pelea de box contra el cantante Mario Bautista (@supernovaboxing)

Su apodo artístico, Mercury, proviene del símbolo químico del mercurio (Hg), que coincide con sus iniciales, y no tiene relación con Freddie Mercury ni con el planeta Mercurio.

Aarón Mercury inicia su carrera en redes sociales publicando videos de comedia y retos, lo que rápidamente lo lleva a ganar popularidad. Posteriormente incursiona en la música: en 2022 debuta con el sencillo “Bien, seguido de otros temas como “Súper Conectados” y “Apaga la luz”.

Además de su faceta digital, participa en el reality La Casa de los Famosos México, lo que refuerza su presencia mediática y amplía su audiencia. Vive actualmente en la Ciudad de México en una casa de estilo minimalista y moderno, reflejando su gusto personal y su amor por los gatos.

Aarón Mercury fue eliminado una semana antes de la gran final.
Aarón Mercury fue eliminado una semana antes de la gran final. (La Casa de los Famosos México, Facebook)

Físicamente, mide entre 1.75 y 1.78 metros de estatura, tiene complexión media, ojos marrones y tez morena. Su estilo y apariencia suelen generar conversación en redes sociales, especialmente respecto al uso de filtros en sus contenidos.

Por el momento, no se conoce públicamente si mantiene una relación amorosa. Su madre es Nancy González Rivas, y prefiere mantener aspectos de su vida privada fuera del foco público.

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