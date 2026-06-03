¿LaLiga en México? Javier Tebas abre la posibilidad para hacer un partido oficial en territorio mexicano

El presidente de LaLiga señaló que existe la posibilidad de hacer un partido entre equipos mexicanos y españoles (Cuartoscuro)

Una posibilidad concreta de ver un partido oficial de LaLiga fuera de España ha cobrado fuerza, luego de que Javier Tebas, presidente del torneo, confirmara que se exploran nuevas sedes internacionales en colaboración con la FIFA.

En conferencia de prensa durante la presentación de la exposición ‘Leyends’ en la capital del país, el máximo dirigente de la competición española reveló que México figura como uno de los destinos con mayor potencial para albergar un encuentro oficial. Según el propio Tebas, la pasión de la afición mexicana por los clubes de LaLiga es uno de los factores determinantes que motivan este acercamiento.

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“Intentaremos traer equipos españoles a jugar en México, especialmente teniendo clubes con jugadores mexicanos. Como el Sporting de Gijón (propiedad de Grupo Orlegi), me gustaría muchísimo poder hacer con ellos alguna gira por México“.

El consejo de Tebas a la Liga MX

Por otra parte, el dirigente también aprovechó para compartir su diagnóstico y sugerencias sobre el futuro del campeonato mexicano. Durante el mismo evento, Tebas sostuvo que para que el campeonato de fútbol mexicano logre un crecimiento significativo, resulta fundamental centralizar los derechos audiovisuales. Según el presidente de LaLiga, este modelo fortalecería la identidad de marca del torneo, del mismo modo en que opera el campeonato español.

“Para mí, lo más importante es la centralización de los derechos audiovisuales. Con nosotros LaLiga es la que tiene y vende los derechos audiovisuales eso no es casualidad; una imagen común de marca y colectividad son los puntales para lo importante que es LaLiga, yo se los he dicho, pero el miedo y el vértigo es humano”

El dirigente detalló que LaLiga decidió centralizar los derechos audiovisuales siguiendo el ejemplo de la Premier League y subrayó el impacto que esa medida ha tenido en el crecimiento del fútbol español.

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De este modo, la posibilidad de ver un encuentro de LaLiga en México sigue latente, aunque su materialización dependerá de la evolución de las negociaciones globales y de la capacidad de ajustar los calendarios de competencia.

México vs España

En varias ocasiones, clubes españoles han visitado México para participar en partidos de exhibición, además de integrarse en torneos amistosos como copas veraniegas o encuentros en honor a figuras mexicanas.

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A lo largo de los años, los enfrentamientos entre equipos de la Liga MX y grandes de La Liga como Barcelona y Atlético de Madrid han formado parte de una tradición marcada principalmente por partidos amistosos que han funcionado como pretemporada, homenajes o giras promocionales.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas (i), y el exfutbolista mexicano Hugo Sánchez participan en la presentación de la exposición "LEGENDS", en la Ciudad de México (México). EFE/ Isaac Esquivel

En 2019, el Real Betis se presentó en el Estadio Cuauhtémoc para medirse ante Puebla durante la celebración por el 75 aniversario del estadio, donde el equipo local se llevó la victoria.

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Por su parte, el FC Barcelona ha mantenido un número reducido de enfrentamientos con clubes mexicanos, aunque algunos de esos encuentros han quedado grabados por los triunfos de Chivas y América frente al conjunto blaugrana en partidos amistosos. El club español con mayor presencia en México ha sido el Atlético de Madrid, que ha acumulado cerca de veinte partidos desde 1967 frente a equipos como Chivas, Monterrey, América y Cruz Azul.