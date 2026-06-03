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El tacvbo Meme del Real regresa al tetro Metrópolitan: preventa para ‘Otro MeMetropólitan’

El músico y productor regresa al Metropólitan de CDMX, tras agotar entradas en febrero y consolidar su carrera solista con el aclamado disco La Montaña Encendida, reconocido por Rolling Stone como uno de los mejores

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Meme del Real regresa al Teatro Metropólitan de CDMX el 9 de octubre con una nueva fecha de concierto (Ocesa)
Meme del Real regresa al Teatro Metropólitan de CDMX el 9 de octubre con una nueva fecha de concierto (Ocesa)

Emmanuel del Real, Meme, regresa al Teatro Metropólitan de CDMX el próximo 9 de octubre, después de la presentación que ofreció en ese recinto en febrero de 2026 y ante la petición de sus seguidores de repetir el concierto.

Los boletos para el nuevo concierto estarán en preventa Banamex el 5 de junio a las 11:00 horas. La venta general comenzará el 6 de junio a la misma hora, y las entradas también podrán comprarse en las taquillas del inmueble o a través de Ticketmaster.

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El anuncio presenta este regreso como otro “Memetropólitan”, nombre con el que identifica el reencuentro del músico con el público de la capital. La presentación se plantea como una nueva fecha en la Ciudad de México tras el “éxito” de su primer Teatro Metropólitan.

La venta general de boletos para Meme del Real en CDMX abrirá el 6 de junio a las 11:00 horas por Ticketmaster y en taquillas (Foto AP/Berenice Bautista)
La venta general de boletos para Meme del Real en CDMX abrirá el 6 de junio a las 11:00 horas por Ticketmaster y en taquillas (Foto AP/Berenice Bautista)

La nueva fecha llega tras su debut solista con La Montaña Encendida

El regreso de Meme del Real a ese escenario ocurre después del lanzamiento de La Montaña Encendida, su primera producción discográfica de larga duración como solista, de 2025, material que fue reconocido por Rolling Stone como uno de los mejores álbumes internacionales del año.

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Meme del Real debutó como solista en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México el 30 de enero de 2026 (Ocesa)
Meme del Real debutó como solista en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México el 30 de enero de 2026 (Ocesa)

El concierto del 9 de octubre incluirá canciones de La Montaña Encendida en un formato en vivo que busca mostrar “la versatilidad y el talento” del artista. También anticipa una presentación centrada en el repertorio de ese álbum y en la experiencia de un músico que ha desarrollado su carrera como intérprete, compositor y productor.

Meme Del Real es tecladista, cantante, guitarrista y productor, pieza de Café Tacvba, una de las bandas más importantes de la escena rock latinoamericana de las últimas décadas, desde los inicios del grupo.

La preventa Banamex para el concierto de Meme del Real en el Teatro Metropólitan comenzará el 5 de junio a las 11:00 horas (Ocesa)
La preventa Banamex para el concierto de Meme del Real en el Teatro Metropólitan comenzará el 5 de junio a las 11:00 horas (Ocesa)

Su trayectoria incluye trabajo con Natalia Lafourcade, Julieta Venegas y Los Bunkers

Además de su trabajo con Café Tacvba, Meme del Real ha realizado labores de producción y composición en proyectos de Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, Austin TV, Los Tres y Los Bunkers. Ese recorrido es presentado como parte de una trayectoria extendida por distintos géneros musicales y por trabajos como arreglista y compositor de bandas sonoras.

Su presencia se mantiene en México y en otros países como Estados Unidos, Chile, Colombia, Argentina, Perú y España, subrayando el alcance internacional de su propuesta musical y su actividad fuera del país.

El anuncio identifica este regreso de Meme del Real al Teatro Metropólitan como 'Otro Memetropólitan' ante la petición de sus seguidores (Efe)
El anuncio identifica este regreso de Meme del Real al Teatro Metropólitan como 'Otro Memetropólitan' ante la petición de sus seguidores (Efe)

La respuesta central del anuncio es concreta: Meme del Real dará otro concierto en el Teatro Metropólitan el 9 de octubre en CDMX, y la preventa comenzará el 5 de junio a las 11:00 horas. La venta general abrirá el 6 de junio a las 11:00 horas.

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