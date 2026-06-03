Sin Mundial 2026 pero Jordan Carrillo ya tendría su futuro definido

El nombre de Jordan Carrillo ha estado en boca de todos tras la conclusión del Clausura 2026.
Su explosión futbolística con Pumas lo convirtió en una de las revelaciones del torneo, al punto de convertirse en uno de los protagonistas de la Liguilla y ganarse el cariño de toda la afición universitaria.
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Aunque la Selección Mexicana no lo incluyó en la lista final para el Mundial 2026, el periodista especializado César Luis Merlo reportó que el mediocampista sinaloense ya tendría claro su futuro inmediato: seguir vistiendo la camiseta de Pumas.
Lo anterior ayudaría a dejar atrás los rumores de repesca por parte de Santos Laguna y las aspiraciones de otros clubes.
El compromiso de Carrillo con Pumas
De acuerdo con la información de Merlo, Jordan habría dejado claro desde el inicio que su prioridad era el proyecto universitario.
Más allá de los rumores que lo vinculaban con América, Chivas o Cruz Azul, el jugador habría expresado directamente a los laguneros que no quería ser repescado ni utilizado como moneda de cambio.
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- Decisión personal: Carrillo habría pedido quedarse en Pumas.
- Préstamo vigente: Su cesión se mantendría establecida hasta diciembre de 2026.
- Impacto en Pumas: Fue clave en la final y en la campaña que llevó a Pumas al subcampeonato.
Así, este gesto de compromiso reforzaría la confianza de la afición, que lo ve como un referente para el próximo torneo.
La postura de Santos Laguna
Aunque Santos conserva los derechos en la carta de Carrillo, la situación sería clara: no ejercerán la cláusula de repesca en este mercado.
- Sin opción de compra: Pumas deberá negociar directamente con Santos si quiere quedarse con él más allá de diciembre.
- Valor estimado: Se habla de un rango entre 5 y 7 millones de dólares.
- Escenario futuro: Si Carrillo mantiene su nivel, Santos podría buscar una venta definitiva en invierno.
Por ahora, Santos habría optado por mantenerse al margen y respetar el deseo del jugador por continuar su desarrollo en Ciudad Universitaria.
El impacto en la afición auriazul
El mensaje de Carrillo tras la final contra Cruz Azul, donde prometió “competir hasta que muera”, fue un reflejo de su entrega y conexión con la afición. Esa actitud lo consolida como uno de los futbolistas más queridos del plantel.
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- Identidad universitaria: Su discurso y desempeño lo alinean con los valores de lucha y entrega de Pumas.
- Proyección deportiva: Su continuidad fortalecería el proyecto de Efraín Juárez.
En este sentido, el futuro inmediato de Carrillo está definido: seguiría en Pumas, con la misión de transformar la frustración del subcampeonato en un nuevo intento por alcanzar la gloria.
La decisión de quedarse con el club universitario no sólo aseguraría estabilidad en su carrera, sino que también fortalecería el proyecto deportivo de un equipo que sueña con levantar la anhelada octava.
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