Estos son los precios de los boletos para Rod Stewart en CDMX, Monterrey y Guadalajara

Rod Stewart vuelve a nuestro país. (REUTERS/Jack Taylor/Pool)

Rod Stewart llevará su The Final Run Tour a México en septiembre de 2026 con tres presentaciones en distintas ciudades del país.

El legendario cantante británico se presentará el miércoles 9 de septiembre en el Estadio Borregos de Monterrey, Nuevo León; el viernes 11 de septiembre en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara, Jalisco; y el domingo 13 de septiembre en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. La venta de boletos estará a cargo de Ticketmaster.

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Reuters/Andrew Boyers

Respecto al calendario de ventas, la Venta Beyond arrancará este miércoles 3 de junio a las 9:00 AM; la Preventa Priority se llevará a cabo el jueves 4 de junio a las 9:00 AM; la Preventa Banamex el viernes 5 de junio a las 11:00 AM; y la Venta General abrirá el sábado 6 de junio a las 11:00 AM. Ticketmaster ofrecerá 3 meses sin intereses con tarjetas de crédito Banamex en compras a partir de $3,000 mil pesos mexicanos.

Los precios para Rod Stewart

REUTERS/Jack Taylor/Pool

Precios de Boletos MTY

(con cargos)

Platino: 6.9 mil — 8.1 mil pesos mexicanos

Cancha A: 6.1 mil — 7.1 mil pesos mexicanos

Cancha B: 5.3 mil — 6.3 mil pesos mexicanos

Cancha C: 4.6 mil — 5.3 mil pesos mexicanos

Cancha D: 4.2 mil — 5.1 mil pesos mexicanos

Cancha E: 3.7 mil — 4.1 mil pesos mexicanos

Platino Poniente: 3.2 mil — 3.9 mil pesos mexicanos

Platino Oriente: 3.2 mil — 3.9 mil pesos mexicanos

Oro Poniente: 2.5 mil — 3.1 mil pesos mexicanos

Oro Oriente: 2.5 mil — 3.1 mil pesos mexicanos

Plata Poniente: 1.7 mil — 2.2 mil pesos mexicanos

Plata Oriente: 1.7 mil — 2.2 mil pesos mexicanos

PCD: 1.7 mil pesos mexicanos

Cancha General: 1.3 mil pesos mexicanos

Precios de Boletos GDL

(con cargos)

Platino: 6.9 mil — 7.6 mil pesos mexicanos

Oro: 6.1 mil — 7.4 mil pesos mexicanos

Rojo: 5.3 mil — 6.1 mil pesos mexicanos

Lateral Poniente: 4.6 mil pesos mexicanos

Lateral Oriente: 4.6 mil pesos mexicanos

Rosa: 4.1 mil — 5.2 mil pesos mexicanos

Azul: 3.3 mil — 4.1 mil pesos mexicanos

GNP Poniente: 2 mil — 2.9 mil pesos mexicanos

GNP Oriente: 2 mil — 2.9 mil pesos mexicanos

Verde: 2.7 mil pesos mexicanos

Grada Poniente: 1.5 mil — 2.3 mil pesos mexicanos

Grada Oriente: 1.5 mil — 2.3 mil pesos mexicanos

General B: 1.3 mil pesos mexicanos

Discap: 1.3 mil pesos mexicanos

Precios de Boletos CDMX

(con cargos)

Nivel A: 8.6 mil pesos mexicanos

Nivel B: 8 mil pesos mexicanos

Nivel BB: 6.9 mil pesos mexicanos

Nivel CC: 5.2 mil pesos mexicanos

Nivel C: 4.8 mil pesos mexicanos

Nivel D: 3.2 mil pesos mexicanos

Nivel DD: 2.2 mil pesos mexicanos

Nivel E: 1.6 mil pesos mexicanos

Nivel EE: 1.3 mil pesos mexicanos