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Las 5 plantas para interior que requieren pocos cuidados y son ideales para principiantes

Estas especies resistentes soportan poca luz, toleran descuidos con el agua y suman frescura, decoración y mejor ambiente en habitaciones de personas que quieren cuidar verde sin experiencia previa

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Rincón de sala con luz natural, sillones beige, y plantas: sansevieria, pothos, zamioculca, espatifilo y cactus en macetas modernas.
Además de verse bien en cualquier cuarto, estas opciones ayudan con la humedad, favorecen el bienestar, aportan oxígeno y requieren atenciones simples como drenaje adecuado y evitar el exceso de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas de interior ofrecen una opción sencilla para quienes buscan dar vida y frescura a su hogar sin complicarse con cuidados exigentes.

Existen especies que se adaptan a distintos espacios, resisten descuidos en el riego y requieren poca luz, por lo que son ideales para personas con poca experiencia en jardinería.

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Estas plantas permiten iniciar en el mundo del cuidado vegetal con éxito y sin frustraciones, además de aportar beneficios estéticos y ambientales en cualquier habitación.

Persona sentada en el suelo de madera sobre una alfombra de yute, rodeada de plantas de interior diversas junto a una ventana con luz natural.
Las plantas de interior ofrecen una opción sencilla para dar vida y frescura al hogar con pocos cuidados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las 5 plantas ideales para interior que requieren pocos cuidados ideales para principiantes

Si siempre has soñado con tener plantas pero te da miedo no saber como cuidarlas, aquí te decimos cuales son las mejores plantas para iniciarte en el mundo de la jardinería y a las que será difícil que mates por su resistencia y por sus pocos cuidados.

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  1. Sansevieria (Lengua de suegra o Espada de San Jorge)
    1. Tolera poca luz y largos periodos sin riego.
    2. Riego: cada 15 a 20 días, solo cuando la tierra esté completamente seca.
    3. Perfecta para quienes olvidan regar las plantas.
  2. Pothos (Potus)
    1. Planta colgante muy adaptable, crece en lugares con poca luz.
    2. Riego: una vez por semana, solo cuando el sustrato se vea seco.
    3. Fácil de reproducir y muy resistente.
  3. Cactus
    1. Ideales para quienes buscan plantas que casi no requieran atención.
    2. Riego: cada 2 o 3 semanas, evitando encharcamientos.
    3. Necesitan mucha luz natural, preferentemente sol directo.
  4. Zamioculca
    1. Aguanta bien la sombra y el riego esporádico.
    2. Riego: cada 2 o 3 semanas.
    3. Muy resistente y de crecimiento lento.
  5. Espatifilo (Cuna de Moisés o Peace Lily)
    1. Planta con flor blanca que indica cuándo necesita agua.
    2. Luz indirecta y riego 1 o 2 veces por semana.
    3. Ideal para interiores y ayuda a purificar el aire.

Todas estas plantas permiten errores de principiantes y son decorativas. Recuerda usar macetas con buen drenaje y evitar el exceso de agua.

Cinco plantas de interior en macetas modernas: sansevieria, pothos, cactus, zamioculca y espatifilo, en un rincón de sala con luz natural cálida y fondo neutro.
Un rincón de sala contemporánea con luz natural muestra cinco plantas de interior variadas, incluyendo sansevieria, pothos, cactus, zamioculca y espatifilo, en macetas de diseño moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de tener plantas de interior en tu hogar

  • Mejoran la calidad del aire al absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno, además de filtrar algunas sustancias contaminantes.
  • Aumentan la humedad ambiental, lo que ayuda a reducir la sequedad en el ambiente, especialmente en interiores con aire acondicionado o calefacción.
  • Contribuyen a disminuir el estrés y favorecen la sensación de bienestar, ya que el contacto visual con plantas puede relajar y mejorar el estado de ánimo.
  • Ayudan a reducir el ruido ambiental al absorber y dispersar el sonido, sobre todo en espacios cerrados.
  • Aportan un toque decorativo y natural en cualquier habitación, haciéndola más acogedora y agradable.
  • Favorecen la concentración y la productividad, por lo que son recomendadas para lugares de trabajo o estudio.
  • Algunas plantas pueden repeler insectos y aportar aromas frescos de manera natural.

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