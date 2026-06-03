El Chapo Guzmán envía nueva carta: reitera su interés en la extradición y pide ser tratado con igualdad

Foto: Jovani Pérez / Infobae México

Joaquín El Chapo Guzmán redactó una nueva carta con la que insiste en el proceso de extradición y asegura que tiene el derecho de ser tratado con igualdad.

En el documento con fecha del 3 de junio, compartido por el periodista Keegan Hamilton, se puede leer la el énfasis del exlíder del Cártel de Sinaloa respecto a su extradición.

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"Mi nombre es Joaquín El Chapo Guzmán, y tengo los derechos que otorgan las leyes de la Constitución de EE.UU. y la Ley Americana en los tribunales del Distrito Este para que se respeten mis derechos a ser tratado con igualdad“, se puede leer en una de las partes de la misiva.

De igual manera, el hombre destaca:

"Esta es una carta respetuosa dirigida al Juez sobre la aplicación de mis leyes mexicanas dentro de la Constitución, bajo el criterio de extradición para el cumplimiento de mi condena“.

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Cabe recordar que apenas un día antes, el 2 de junio, fue divulgada otra carta de El Chapo en la cual también insiste en su extradición.

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