“El Bukanas” y “El Fósil”, hermanos y líderes del huachicol, son procesados por homicidios en Veracruz

El Bukanas también enfrenta cargos federales por secuestro masivo. Crédito: FGE Veracruz

Un juez vinculó a proceso a Roberto de los Santos de Jesús, alias “El Bukanas“, y a su hermano Saúl de los Santos de Jesús, alias “El Fósil“, tras investigaciones ministeriales de la Fiscalía Regional Córdoba que los vinculan con tres homicidios en la entidad.

Los crímenes atribuidos a los hermanos fueron cometidos entre 2023 y 2025 en los municipios de Acultzingo y Nogales. El órgano jurisdiccional ratificó la prisión preventiva en ambos casos.

PUBLICIDAD

Los hermanos De los Santos son señalados por indagatorias oficiales como líderes de una banda de robo de hidrocarburo con operaciones en Veracruz, Puebla e Hidalgo, vinculada además a homicidios, extorsión, secuestro y delitos contra la salud.

Roberto de los Santos acumula también cargos federales. La Fiscalía General de la República obtuvo la vinculación a proceso contra él por delincuencia organizada y el secuestro de 36 personas.

PUBLICIDAD

Los hermanos se encuentran recluidos en el penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla.

Junto con "El Bukanas" fueron detenidas seis personas más. Crédito: Gobierno del Estado de Puebla

Fueron detenidos por fuerzas federales el pasado 18 de abril en Chignahuapan, Puebla, junto con otros 5 presuntos criminales.

El juez vincula a “El Bukanas” por homicidios

Roberto de los Santos enfrentó cargos en dos procesos ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz. En el expediente 395/2024, el juez lo vinculó por homicidio doloso calificado. El crimen ocurrió el 7 de febrero de 2024, en la colonia centro de Acultzingo. Presuntamente Roberto accionó un arma de fuego contra una víctima y causó su muerte.

PUBLICIDAD

Su arresto derivó de un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales. Crédito: Redes Sociales

El proceso 483/2023 lo señaló de homicidio en grado de tentativa en agravio de una persona identificada con las iniciales J.M.O. Los hechos ocurrieron el 22 de noviembre de 2023 sobre la carretera federal Orizaba-Tehuacán, a la altura de Acultzingo, donde presuntamente disparó contra la víctima.

Antes de su detención el 18 de abril de 2026, la Fiscalía General de Veracruz había activado una ficha de recompensa de 350 mil pesos por información que permitiera su captura. En febrero de ese año, un operativo en Chignahuapan permitió asegurar su presunto refugio —donde se decomisaron 12 armas largas, 2 lanzagranadas, 2 granadas y 1.5 kilogramos de aparente cristal—, pero una filtración frustró su detención.

PUBLICIDAD

“El Fósil” fue procesado por homicidio doloso en Nogales

Saúl de los Santos fue detenido el 18 de abril de 2026 en Tres Cabezas, Chignahuapan, como parte del grupo de seis personas arrestadas junto a su hermano en el operativo que incluyó a la Marina, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.

En torno a las acusaciones por homicidio, un juez lo vinculó a proceso de forma independiente, en el expediente 304/2025, por homicidio doloso calificado. Los hechos ocurrieron el 1 de marzo de 2025 en la colonia 30 de mayo del municipio de Nogales, donde presuntamente privó de la vida a una víctima mediante arma de fuego.

PUBLICIDAD

La identidad de las víctimas en todos los procesos se encuentra legalmente resguardada.