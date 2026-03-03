Brugada agradece a capitalinos por convertir el Zócalo CDMX en una ‘fiesta colectiva’ durante concierto de Shakira

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, destacó la asistencia de 400 mil personas al concierto de Shakira. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, destacó la presencia de 400 mil personas que asistieron al concierto de Shakira en el Zócalo de la capital del país el pasado domingo 1 de marzo.

Asimismo, agradeció a los capitalinos por haber transformado la plancha de la Plaza de la Constitución en una ‘fiesta colectiva’ durante el evento de la cantante colombiana.

Las palabras de la mandataria capitalina ocurrieron en una conferencia de prensa realizada la tarde de este lunes 2 de marzo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

“Agradezco a todas las personas que decidieron venir y disfrutar de este gran concierto de Shakira. Gracias al pueblo de la Ciudad de México y a sus visitantes, por apropiarse del espacio público y convertirlo en una gran fiesta colectiva, familiar, pacífica y tranquila”, dijo la morenista en rueda de prensa.

La mandataria capitalina reportó saldo blanco tras el evento musical de la cantante colombiana. Crédito: YouTube/Clara Brugada Molina

Saldo blanco tras concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX, reporta Clara Brugada

Además de las palabras de agradecimiento por parte de la mandataria capitalina, indicó que se reportó saldo blanco tras el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México.

Detalló que el concierto se llevó a cabo con total seguridad y se reportó saldo blanco durante y al terminar el evento musical de la intérprete de ‘Estoy aquí’, ‘Día de enero’, ‘Pies descalzos’, entre otros éxitos más.

La morenista precisó que el ambiente que se vivió en la plancha del Zócalo de la capital del país fue familiar, pacífico y tranquilo.

“Como hemos informado, el concierto se desarrolló con total seguridad y se registró saldo blanco en la ciudad. Hubo absoluta calma, tranquilidad y paz, en un ambiente como lo vivimos: festivo, familiar y con mucha alegría”, dijo Clara Brugada este lunes 2 de marzo en conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reportó saldo blanco tras el concierto de Shakira en el Zócalo de CDMX. Foto: X/@ClaraBrugadaM.

Concierto de Shakira en el Zócalo de la CDMX rompe récord, destaca Brugada

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, destacó que el concierto de Shakira en el Zócalo capitalino rompió un récord histórico.

Detalló que al evento masivo y gratuito asistieron más de 400 mil personas, quienes disfrutaron de las canciones de la artista colombiana.

La exalcaldesa de Iztapalapa aseveró que tanto los fans, asistentes y el Gobierno de la Ciudad de México se encuentran contentos por esta presentación con la cual Shakira cierra su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran en México’.

“Primeramente, quiero manifestar que efectivamente se rompió un récord histórico de asistencia al concierto de Shakira. Fue un concierto masivo; más de 400 mil personas disfrutaron de una noche inolvidable de música, convivencia, cultura, con una asistencia sin precedentes en esta ciudad y por eso estamos contentas y contentos”, dijo Brugada a los medios de comunicación.

Concierto de Shakira rompió récord de asistencia en el Zócalo de la CDMX. Foto: X/@ClaraBrugadaM.