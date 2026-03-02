Shakira en el Zócalo 2026: setlist completo del histórico concierto en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, 01MARZO2026.- La cantante colombiana Shakira ofreció un concierto en el Zócalo capitalino como parte de su último concierto del tour “Las Mujeres ya no lloran World Tour”. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La cantante colombiana Shakira reunió a 400 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México durante un concierto gratuito que marcó el cierre de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran” en el país, estableciendo así un nuevo récord de asistencia en la principal plaza pública mexicana.

Datos del Gobierno de la Ciudad de México confirmaron la magnitud del evento, que superó la marca de 300 mil asistentes de Los Fabulosos Cadillacs en 2023 y se consolidó como uno de los espectáculos más multitudinarios de la historia nacional.

El concierto se realizó la noche del domingo 1 de marzo de 2026 sobre un escenario de grandes dimensiones, con pantallas monumentales y un sistema de sonido extendido hasta el Monumento a la Revolución.

CIUDAD DE MÉXICO, 01MARZO2026.- Ante un zócalo repleto la cantante colombina Shakira ofreció un concierto gratuito como parte de su gira internacional "Las Mujeres ya no lloran". Autoridades capitanas estiman la presencia de cerca de 400 mil asistentes. FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

Muchas personas acamparon desde días antes para asegurar un lugar cercano al escenario. Las autoridades desplegaron un operativo especial de seguridad y ampliaron horarios del transporte público.

Shakira regresó al Zócalo casi 20 años después de su primera presentación en este sitio y eligió la capital mexicana como punto final de una gira internacional que incluyó 31 fechas en el país, con ingresos globales que ascendieron a 410.3 millones de dólares según cifras oficiales.

Un despliegue monumental

El evento, respaldado por la marca Corona en el marco de los cien años de la empresa en México, abarcó la plancha del Zócalo y sus alrededores.

CIUDAD DE MÉXICO, 01MARZO2026.- La cantante colombiana Shakira ofreció un concierto en el Zócalo capitalino como parte de su último concierto del tour “Las Mujeres ya no lloran World Tour”. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La producción abarcó más de tres kilómetros, apoyada por pantallas de proyección y juegos de luces que iluminaron las fachadas históricas, así como pulseras luminosas que tiñeron el Zócalo de rojo durante “Antología”, y una estructura de lobo para el cierre, elementos que reforzaron la atmósfera festiva.

El montaje fue descrito como uno de los más complejos realizados en la plaza pública, con un sistema de sonido diseñado para alcanzar toda la explanada y las calles circundantes.

Durante más de hora y media, Shakira interpretó un repertorio que recorrió distintas etapas de su carrera, integrando coreografías, cambios de vestuario y mensajes directos para el público. Entre los temas más celebrados estuvieron “Antología”, “¿Dónde Estás Corazón?”, “Pies Descalzos”, “Monotonía”, “Chantaje”, “Acróstico” y “Te Felicito”. El público respondió con entusiasmo, coreando cada estrofa y levantando miles de celulares para grabar los momentos más emblemáticos.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó una derrama económica de 403 millones 614 mil pesos para sectores como hotelería y restaurantes. Las autoridades reportaron saldo blanco tras el operativo de seguridad.

¿Qué canciones cantó Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México?

Colombian singer Shakira performs during her "Las Mujeres Ya No Lloran" world tour concert, a free event for fans organized by sponsors and the local government, at the Zocalo in Mexico City, Mexico, March 1, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Shakira ofreció un repertorio de 25 canciones, abarcando éxitos de todas sus etapas, colaboraciones y estrenos en el país. El setlist completo fue el siguiente:

La fuerte Girl Like Me Las de la intuición / Estoy aquí Empire / Inevitable Te felicito TQG Don’t Bother Acróstico Copa vacía / La bicicleta / La tortura Hips Don’t Lie Chantaje Monotonía Soltera Si te vas Última Ojos así Pies descalzos, sueños blancos ¿Dónde estás corazón? Antología (acústico) Día de enero Algo tú (con Beéle, estreno en vivo) Suerte (Whenever, Wherever) Waka Waka (Esto es África) Loba BZRP Music Sessions #53

Shakira sonríe en el escenario del Zócalo de la CDMX durante su concierto gratuito, vistiendo un traje dorado brillante y gafas de sol. (Jefatura Gobierno CDMX)

El show incluyó interludios visuales y musicales, como la aparición de la estructura de lobo durante el encore y bloques temáticos que alternaron lo visual y lo musical.

Shakira se dirigió al público con frases como: “Esto es un sueño. Muchísimas gracias a los que han estado acampando desde temprano bajo el sol. Hoy tengo una mezcla de emoción, de nostalgia y de agradecimiento, porque hoy es el último día de nuestra gira en México, mi casa”.

Más adelante, citó a la escritora Isabel Allende: “Las mujeres solas somos más vulnerables pero juntas somos invencibles”, provocando una ovación multitudinaria.

En otro momento de la noche, la cantante expresó: “No hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada mexicana. Aquí en el Zócalo hoy y siempre somos uno”.

Frente a la multitud, también compartió: “El amor por el otro es muy bonito, pero yo creo que es más bonito aún, el amor propio”.