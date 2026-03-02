Récord de asistencia y críticas por presunta opacidad, los otros ecos de Shakira en el Zócalo

Shakira durante su presentación en el Zócalo de la CDMX. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Diecinueve años después de imponer un récord de asistencia en un evento masivo en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, Shakira regresó para reclamar la distinción que le fue arrebatada en 2023 por Los Fabulosos Cadillacs.

La cantautora colombiana reunió a 400 mil personas en el Zócalo para hacer un recorrido musical de su extensa discografía e imponer una marca que será un reto para nuevas generaciones de artistas.

Sin embargo, las emotivas postales de fanáticos entregados en primera fila tras pernoctar por días y la cifra masiva de espectadores no son los únicos ecos que dejó el recital de Shakira.

El evento, financiado por Grupo Modelo con motivo de su centenario, generó opiniones que dividieron bandos en X —antes Twitter.

Reacciones en redes sociales y señalamientos de presunta opacidad

Ricardo Casares, conductor del matutino Venga la Alegría, se estableció como una de las voces más críticas. Mediante su cuenta en X, respondió a una publicación del gobierno capitalino en la que se celebraba la convocatoria del recital. “Todo muy bonito, pero como diría Shakira CLARAMENTE NO ES GRATIS!”, escribió.

La locutora Maca Carriedo discrepó: “Obvio! Paga @Corona_MX. Es su aniversario”. No obstante, Casares insistió en sus dudas: “Y entonces por qué sale la jefa de gobierno? Que lo festeje y anuncie el CEO de Corona! Te mando un abrazo Maca, hablar de Polita nos hace bien a todos”, zanjó.

Ricardo Casares compartió en redes sociales un tuit de Clara Brugada sobre un concierto "gratis" en el Zócalo, al tiempo que cuestionó el costo real del evento con un banner de Shakira de fondo. (X)

Durante la presentación y en las horas siguientes, Grupo Modelo estuvo en la conversación digital. Una publicación de la morenista Cynthia López no pasó desapercibida y elevó la polémica.

“¿Quién los entiende? Llevan todo el fin de semana diciendo que a Shakira la trajo Grupo Modelo, que no se gastó un peso de dinero público, pero la Senadora @cynthialopezc1 felicitó a Clara Brugada por la “iniciativa”.Decídanse! ¿Fue evento de gobierno o no?“, cuestionó la usuaria @malusita76.

Otra voz crítica fue la de Susana Zabaleta. Durante un encuentro con medios previo al show, acusó a las autoridades de intentar distraer a la población de los retos incumplidos en materia de seguridad: “Acuérdate de lo que decían los romanos: ”Al pueblo, pan y circo’, para tenerlos callados”.

Capturas de pantalla de publicaciones en X (anteriormente Twitter) revelan el debate entre usuarios y políticos sobre la naturaleza y financiamiento del concierto de Shakira en la Ciudad de México. (X)

Postura de Grupo Modelo

Al margen del debate, voceros de Grupo Modelo explicaron por qué la empresa no buscó inserciones dentro del evento. “Cuando una marca decide asociarse con un evento cultural de gran escala, no está comprando visibilidad, está buscando significado”, indicó Roberto Báez, estratega y especialista en marketing, Expansión.

De acuerdo con sitios especializados, Shakira cobró en promedio 40 millones de pesos por cada presentación masiva de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.