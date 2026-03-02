Las fuentes naturales no solo nutren los músculos, también ofrecen vitaminas y beneficios extra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proteína desempeña un papel fundamental en la formación y el mantenimiento de la masa muscular.

Este nutriente, presente en alimentos de origen animal y vegetal, es esencial para la reparación de tejidos, la recuperación tras el ejercicio y el desarrollo de fuerza.

La incorporación adecuada de proteínas en la dieta resulta clave para quienes buscan aumentar o preservar la masa muscular, ya que su aporte favorece los procesos de síntesis muscular y contribuye al rendimiento físico.

Diversas investigaciones destacan la relación directa entre el consumo suficiente de proteínas y la optimización de los resultados en programas de entrenamiento de fuerza.

Una cantidad personalizada puede ayudarte a potenciar los resultados y cuidar tu salud durante el entrenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es mejor como fuente de proteína los suplementos o la alimentación

La alimentación a través de fuentes naturales suele ser preferible como fuente de proteína frente a los suplementos, según organismos de salud y nutrición.

Las proteínas provenientes de alimentos como carne magra, pescado, huevos, lácteos, legumbres, frutos secos y cereales integrales aportan, además de proteínas, otros nutrientes esenciales como vitaminas, minerales, fibra y ácidos grasos saludables.

Los suplementos de proteína, como los polvos de suero, caseína o proteína vegetal, pueden ser útiles en casos específicos: atletas con altos requerimientos, personas con dificultades para cubrir sus necesidades proteicas con la dieta, adultos mayores o pacientes con ciertas condiciones médicas.

Sin embargo, el consumo excesivo de suplementos puede desplazar otros alimentos importantes y, en algunos casos, sobrecargar el funcionamiento renal o causar problemas digestivos.

En general, una dieta equilibrada y variada proporciona proteínas de calidad junto con otros beneficios nutricionales que los suplementos por sí solos no ofrecen.

El uso de suplementos debe evaluarse de manera individual y ser supervisado por un profesional de la salud.

La proteína es indispensable para la formación y el mantenimiento de la masa muscular en el organismo humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánta proteína debo consumir al día para incrementar mi masa muscular

La cantidad de proteína recomendada para incrementar la masa muscular varía según factores como el peso corporal, el nivel de actividad física, la edad y los objetivos individuales.

Para personas que realizan entrenamiento de fuerza o buscan aumentar masa muscular, la evidencia científica sugiere una ingesta diaria de entre 1,6 y 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal.

Por ejemplo, una persona de 70 kg debería consumir entre 112 y 154 gramos de proteína al día durante periodos de entrenamiento enfocados en el desarrollo muscular.

Las fuentes alimenticias naturales, como carnes magras, pescado, huevos y legumbres, aportan proteína junto a otros nutrientes esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aspectos a considerar

Distribuir la proteína en varias comidas al día favorece la síntesis muscular.

Priorizar fuentes de alta calidad, como carnes magras, pescado, huevos, lácteos, legumbres y frutos secos.

Mantener un plan alimenticio equilibrado, cubriendo también las necesidades de carbohidratos y grasas saludables.

Consultar a un profesional de la nutrición para ajustar las recomendaciones a necesidades y condiciones particulares.