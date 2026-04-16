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¿Quieres ir al partido de México vs Ghana? Gobernador de Puebla promete regalar más de 30 boletos

Las autoridades de la entidad anunciaron que próximamente se anunciará a los ganadores para poder disfrutar de uno de los últimos encuentros del Tri antes del Mundial 2026

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Alejandro Armenta.
Alejandro Armenta. CRÉDITO: X/@armentapuebla_

La euforia por el Mundial 2026 en México ya alcanza a Puebla, donde el gobierno estatal anunció la entrega de boletos gratuitos para el esperado partido entre México y Ghana este 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc.

En conferencia de prensa, Alejandro Armenta explicó que la iniciativa contempla beneficiar a jóvenes deportistas, niños de comunidades indígenas y personas con discapacidad, quienes podrán experimentar la previa mundialista desde un palco exclusivo.

Los beneficiarios de los boletos sin costo para el encuentro México vs Ghana, programado para el 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc, serán principalmente jóvenes futbolistas de escuelas de Puebla —hay 36 en todo el estado—, además de niñas y niños de comunidades indígenas y personas con discapacidad.

El Estadio Cuauhtémoc está listo para albergar a la Selección Mexicana. (X/ @armentapuebla_)
El Estadio Cuauhtémoc está listo para albergar a la Selección Mexicana. (X/ @armentapuebla_)

¿Cómo puedes ganar uno de los boletos?

Según Armenta, el proceso de asignación se realizará a través de una rifa coordinada por el gobierno estatal, buscando mayor inclusión y acceso, por lo que los poblanos deberán estar atentos a las redes sociales de la entidad para poder inscribirse.

El gobernador detalló que la administración estatal cuenta con varios palcos en el inmueble y que dos de ellos se destinarán especialmente a estos grupos. El palco del gobernador dispone de 30 espacios y el otro de 25 lugares.

Armenta aclaró que no asistirá al partido, pero estará presente en el festival que se realizará en las inmediaciones del estadio, donde habrá actividades gastronómicas, musicales y recreativas.

El Estadio Cuauhtémoc fue elegido como parte de la gira de despedida del Tri.
El Estadio Cuauhtémoc fue elegido como parte de la gira de despedida del Tri. (Captura de pantalla Superboletos)

Puebla se prepara para recibir el Mundial 2026

La realización de partidos internacionales en Puebla forma parte de las actividades previas al Mundial 2026, siendo la tercera ocasión en la que México es sede de la máxima fiesta del futbol.

El gobernador destacó el trabajo conjunto entre autoridades estatales, como Francisco Bonilla, subsecretario del Deporte Estatal, y José Luis Sánchez Solá (Chelís), rector de la Universidad del Deporte del Estado de Puebla (UDEP). Ambos entablaron gestiones con Rafael Louzán Abal, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), con el objetivo de atraer partidos de alto interés.

Armenta señaló que existía la posibilidad de traer selecciones menos atractivas, pero finalmente lograron concretar partidos de relevancia internacional: “Era probable que viniera una selección que tal vez no fuera del interés de la afición, pero logramos traer a la campeona de la Eurocopa a un partido contra Perú. Logramos que la Selección Mexicana en sus partidos de preparación estuviera con Ghana, o sea que son dos partidos que nos ponen en el contexto mundialista”.

Estos esfuerzos apuntan a ofrecer no solo espectáculos deportivos, sino también a impulsar la economía local y a posicionar a Puebla como un destino de relevancia internacional en el ámbito futbolístico.

Confirmado, España jugará en la ciudad de Puebla ante Perú (X/ @SEFutbol)
Confirmado, España jugará en la ciudad de Puebla ante Perú (X/ @SEFutbol)

Puebla, la segunda casa del Tri

Las autoridades estatales estiman que estas actividades y la celebración mundialista generarán una derrama económica de 350 millones de pesos para la entidad, lo que representa entre dos y casi tres veces el monto previsto de inversión en la organización de la fiesta futbolística. La llegada de equipos y visitantes internacionales se percibe como una oportunidad para consolidar a Puebla como referente deportivo y turístico.

La capacidad organizativa de Puebla quedó demostrada recientemente con la exitosa realización de la Copa del Mundo de Tiro con Arco, que reunió a más de 400 arqueros y arqueras provenientes de 32 países. La delegación mexicana subió al podio en tres ocasiones, obteniendo medallas de bronce y posicionando a la entidad en el panorama internacional.

Estos eventos en el sector deportivo han impulsado nuevas políticas públicas enfocadas a fortalecer la formación de talentos y a diversificar el acceso al deporte, sobre todo para niñas, niños y jóvenes.

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