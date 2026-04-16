México

Activista solicita la separación del cargo de Mariela Gutiérrez por sacrificar perros: “No queremos asesinos legislando”

La activista Zyanya Polastri solicitó formalmente la destitución de Mariela Gutiérrez del Senado debido a la orden de sacrificio animal en Estado de México

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La senadora Mariela Gutiérrez Escalante reconoció públicamente haber autorizado el sacrificio de más de 10 mil perros callejeros en Técamac entre 2019 y 2024.| (Crédito: Composición fotográfica)
La senadora Mariela Gutiérrez Escalante reconoció públicamente haber autorizado el sacrificio de más de 10 mil perros callejeros en Técamac entre 2019 y 2024.| (Crédito: Composición fotográfica)

Tras el reconocimiento público de Mariela Gutiérrez Escalante, senadora de autorizar el sacrificio de más de 10 mil perros en el municipio de Técamac, Estado de México, entre 2019 y 2024, durante una conferencia de prensa. La activista Zyanya Polastri ha solicitado que la funcionaria sea retirada de la mesa directiva.

A través de su cuenta oficial en ‘X’ la defensora asegura que, con esta solicitud a Laura Itzel Castillo, presidenta de la Cámara de Senadores, “es un primer paso para que —Gutiérrez— enfrente la justicia".

¿Por qué Mariela Gutiérrez debería separarse de su puesto?

Zyanya Polastri, compartió en sus redes sociales el documento que envió a Castillo, en el que argumenta que “alguien que puede ordenar y justificar la muerte de miles de animales no debería estar decidiendo el rumbo del país”.

Exigencia de rendición de cuentas ante el Senado

La misiva plantea que la gravedad del hecho trasciende cualquier debate técnico o administrativo. “Diez mil vidas no son una cifra. Son diez mil historias interrumpidas. Diez mil seres sintientes que experimentaron miedo, dolor y abandono”, señaló Polastri al explicar el impacto social de la confesión de la senadora.

La ciudadana pidió a la presidenta de la Mesa Directiva que impulse el inicio de un proceso de responsabilidad en contra de la legisladora. Según el texto, no es aceptable que una persona con ese criterio sobre la vida siga ocupando un cargo legislativo de alto nivel. La carta también subraya que el Senado no puede convertirse en “refugio de quienes generan este nivel de rechazo social”.

FGR inicia investigación contra Mariela Gutiérrez Escalante

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, tras el reconocimiento de la senadora morenista, abrió una carpeta de investigación, tomando como punto de partida, el video difundido en redes sociales donde se muestra a Mariela Gutiérrez Escalante dando una orden de sacrificar a más de 10 mil perros en situación de calle durante su mandato como presidenta municipal de Técamac.

La indagatoria de la FGJEM se realiza conforme a lo dispuesto en el artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México, que sanciona causar la muerte a cualquier animal que no constituya plaga.

Mariela Gutiérrez Escalante, senadora de Morena y exalcaldesa de Tecámac, ha sido una figura clave en la política del Estado de México.
Mariela Gutiérrez Escalante, senadora de Morena y exalcaldesa de Tecámac, ha sido una figura clave en la política del Estado de México.

De acuerdo con la Fiscalía, la conducta podría agravarse por la intención de servidores públicos encargados del manejo de animales, según lo previsto en el artículo 235 Ter del mismo código.

Si las investigaciones comprueban estos hechos, los responsables podrían tener una sentencia de hasta 6 años de prisión.

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