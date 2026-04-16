Karely Ruiz revela si tuvo un romance con Andrés García: “Su esposa es súper buena onda”

Karely Ruiz revela si tuvo un romance con Andrés García: “Su esposa es super buena onda” (Fotos: RS)

La creadora de contenido Karely Ruiz rechaza que existiera un romance con el actor Andrés García luego de la colaboración que realizaron en la casa del actor en Acapulco en abril de 2022.

Durante una entrevista con el periodista Ernesto Buitron News, el pasado 15 de abril del 2026, la creadora de contenido apra OnlyFans aclaró que el encuentro fue “muy rápido” y que la convivencia se limitó a una sesión de fotos y una entrevista para el canal de Facebook del actor.

“Nunca me imaginé, obviamente nunca pasó nada con el señor. De hecho, ahí estaba su esposa, superbuena onda y todo, pero fue muy rápido la interacción”, afirma la influencer regiomontana.

Karely Ruiz detalla la colaboración que detonó rumores

La visita de Ruiz a la casa de García ocurre con la presencia de la esposa del actor. Ruiz relata que llegó acompañada por su mánager, tras la invitación de un amigo en común que entonces trabajaba con el actor.

“Fui yo con mi mánager, por un amigo me lo presentó, me dijo: ‘Mira, vamos a tomar estas fotos, se van a hacer virales’, y yo creo que eso fue lo que, bum, me llevó a este punto de la fama”, sostiene Ruiz a Ernesto Buitron News.

Andrés García y Karely Ruiz compartieron una entrevista donde el actor coqueteó constantemente con la influencer. Foto: YouTube/Andrés García TV

La modelo indica que el encuentro fue estrictamente profesional. Afirma que la interacción fue breve y que no existió ningún tipo de relación sentimental. “Fue una de mis primeras colaboraciones que fue un boom también... Pero fue, fue una buena colaboración. Digo, con respeto, obviamente, siempre”, comenta Ruiz.

La reacción en redes y el episodio hospitalario de Andrés García

Un día después de la visita de Ruiz a la casa de Acapulco, Andrés García es hospitalizado por una baja de hemoglobina. La coincidencia genera especulaciones y bromas en redes sociales que asocian la presencia de la influencer con el malestar del actor. Sin embargo, ambos niegan cualquier vínculo entre el estado de salud de García y la visita de Ruiz.

La influencer describe al actor como un hombre caballeroso que la trató “como una reina”. Ruiz reconoce que García coqueteó durante la charla y le pidió sentarse en sus piernas para algunas fotos, pero enfatiza que “nunca se quiso pasar” de la raya. “Obviamente nunca pasó nada con el señor”, reitera Ruiz en la entrevista, desmintiendo la versión de un romance.

La colaboración impulsa la carrera de Karely Ruiz

La polémica generada por la colaboración tiene un efecto inmediato en la popularidad de Ruiz. La modelo destaca que el contenido realizado con García se vuelve viral y contribuye al crecimiento de su presencia en redes sociales. “Yo creo que eso fue lo que, bum, me llevó a este punto de la fama”, dice la influencer.

La joven se despidió de Andrés García (Facebook Karely Ruiz)

Ruiz menciona que las polémicas, incluidos otros proyectos como el programa “Mitad y Mitad”, han influido en su trayectoria. Sin embargo, subraya que la interacción con el actor se mantuvo en un marco profesional y de respeto.

Andrés García fallece en 2023, se cierran las especulaciones

Andrés García muere el 4 de abril de 2023 a causa de complicaciones por cirrosis. El fallecimiento pone fin a cualquier posibilidad de futuras colaboraciones y termina con las especulaciones sobre una relación más allá de lo profesional entre el actor y la creadora de contenido.

Ruiz insiste en que la relación fue cordial y breve: “La verdad lo conocí muy poquito... Nunca me imaginé, obviamente nunca pasó nada con el señor. De hecho, ahí estaba su esposa, superbuena onda y todo, pero fue muy rápido la interacción de la colaboración”