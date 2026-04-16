De acusar venganza a solicitar intervención: las cartas del ex vicealmirante Manuel Farías enviadas a Sheinbaum

El ex vicealmirante se encuentra vinculado a proceso por delincuencia organizada. (Jovani Pérez/ Infobae México)

Manuel Roberto Farías Laguna, ex vicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar), envió de manera reciente una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre su proceso legal por huachicol fiscal, en el que las autoridades lo acusan por presuntamente liderar una red junto a su hermano Roberto Farías.

Con este documento suman dos misivas enviadas por el ex marino a la presidenta para solicitar su intervención debido a que acusó que se trataba de “una venganza” al notar constantes irregularidades.

Farías Laguna se encuentra detenido desde el pasado 1 de septiembre de 2025. Actualmente se encuentra vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos y se mantiene en prisión preventiva en el penal de “El Altiplano”, en Estado de México.

“Se me quiere fabricar como culpable”, afirmó en su primera carta

A mediados de enero pasado, el ex vicealmirante envió una misiva a la presidenta en el que solicitó su intervención al acusar opacidad por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Marina, señalando que lo trataban como culpable desde el inicio de su proceso legal.

Farías Laguna también señaló que solicitó a la FGR tener acceso a la investigación complementaria y a otros actos de investigación desde noviembre de ese año, pero que no se le habían brindado.

“Siendo esto de vital importancia para llevar una defensa adecuada ante lo que me imputa y poder demostrar mi inocencia, y el que yo no tuve nada que ver en el delito que pareciera que forzosamente se me quiere hacer culpable”, afirmó.

El ex marino acusó que la carpeta de investigación inició por un video de YouTube “que no existe”, lo que habría derivado en “una serie de datos y técnicas de investigación llenas de imprecisiones” que lo mantienen recluido.

La defensa de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna acusa a la FGR de incumplir la entrega completa de la carpeta de investigación. (Marina)

Fue así que Farías Laguna solicitó a Sheinbaum una revisión de su caso de huachicol fiscal para que “se haga justicia y no se fabriquen culpables”, pues afirmó “parecería más un ánimo de venganza que de justicia”.

Pidió intervención de Sheinbaum al acusar opacidad: “Los hechos hablan por si solos”

En su segunda carta, enviada el pasado 13 de abril, Manuel Roberto Farías Laguna volvió a acusar que su proceso no se lleva de manera adecuada debido a que la Marina le negó entregar información al argumentar que podría causar afectaciones a la Seguridad Nacional y al Estado Mexicano.

“Me deja en un completo estado de indefensión, ya que la información que estoy solicitando es con la única finalidad de probar y demostrar mi inocencia en estos hechos que se me pretenden imputar”, comentó.

Luego de rectificar que la Marina lo dio de baja desde el año pasado, y de que un juez federal le negó su reincorporación al señalar que podría perjudicar al interés social porque su destitución garantiza el adecuado desarrollo de la función pública, el ex vicealmirante pidió a la presidenta que intervenga para que le sea entregada la información que pide.

“Soy el más interesado en aclarar estos hechos y en demostrar la veracidad, pero con estas tácticas dilatorias y de pretender reservar información, solo vulnera los derechos humanos y el debido proceso”, escribió.

Foto: Especial

El despacho que dirige la defensa del ex marino compartió el documento en el que se les notificó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y había recibido la carta y, por lo tanto, solicitó que se atienda la petición de Farías Laguna.

Actualmente Fernando Farías Laguna, hermano del ex vicealmirante y también miembro de la Marina, se encuentra prófugo de la justicia por el mismo caso, en el que se encuentran vinculados por presuntamente liderar la red de tráfico de combustible conocida como “Los Primos”, con la que eludieron controles fiscales y aduaneros.