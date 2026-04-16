Eliminar a capos de la droga no termina con el problema del narcotráfico en México, asegura Christopher Landau

Landau dijo que terminar con líderes de los grupos criminales no resolvía el problema. Rebecca Blackwell/Pool vía REUTERS

Christopher Landau, titular de la Subsecretaría de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés), dijo el pasado miércoles que la captura o muerte de líderes criminales no representaba una solución definitiva al narcotráfico en México y calificó de “pensamiento mágico” la idea de que “descabezar” a los grupos delictivos ponga fin al fenómeno.

Las declaraciones las realizó durante un foro celebrado en Washington en el que participaron sectores empresariales de México, Estados Unidos y Canadá, organizado por el Meridian International Center y la US-Mexico Foundation, que tuvo el objetivo de analizar los retos estratégicos de la relación de los tres países.

La sesión central del foro consistió en una conversación entre el funcionario estadounidense y David Bohigan, quien es presidente de Meridian International Center.

“Queremos asegurarnos de que los cabecillas y narcotraficantes no vivan con impunidad en México. Pero no me hago ilusiones de que eliminar a un capo de la droga en particular vaya a solucionar el problema mágicamente”, dijo Landau, quien fue embajador de Estados Unidos en México de agosto de 2019 a enero de 2021.

El subsecretario aseguró que la visión centrada exclusivamente en objetivos de alto perfil es una idea prevaleciente en los sectores de seguridad de la capital estadounidense.

El pasado mes de febrero el Ejército Mexicano abatió a El Mencho. REUTERS/Stringer/File Photo

Las declaraciones de Landau se dan a casi dos meses de que las Fuerzas Armadas de México abatieron a Rubén Oseguera Cervantes El Mencho, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un operativo en el que se buscaba capturtarlo en Tapalpa, Jalisco, y que contó con el apoyo de inteligencia estadounidense. EEUU había ofrecido hasta 15 millones de dólares a quien proporcionara información que condujera a su captura.

El subsecretario también cuestionó la manera en la que se conceptualiza a los grupos criminales y señaló que evita utilizar el término cártel, ya que el mismo sugiere una organización jerárquica y estructurada, cuando, a su juicio, se trataba de grupos mucho menos ordenados. “Si lo consideramos como una organización excesivamente estructurada, podrías pensar que decapitarlo solucionaría el problema”, aseguró.

“A veces la gente tiene una especie de pensamiento mágico que les hace pensar que uno resuelve el problema con un tiroteo, como en el OK Corral: matas a un tipo malo, ganas y te vas a casa”, dijo. Esto sintetizó su crítica a las estrategias de seguridad centradas exclusivamente en la eliminación de líderes criminales.

En febrero de 2025, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, designó al CJNG y a otros cinco cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras, una medida que amplió las herramientas legales de EEUU para combatir el narcotráfico transnacional e intensificó la presión sobre el Gobierno de México respecto a su estrategia de seguridad.

Landau pone en duda que Juan Carlos Valencia tenga ciudadanía estadounidense

A finales del pasado mes de marzo, el propio Landau puso en duda que Juan Carlos Valencia González, alias El Pelón o El 03, quien presuntamente es el sucesor de El Mencho como líder del CJNG, tenga ciudadanía estadounidense, como se ha afirmado.

Landau puso en duda que Juan Carlos Valencia González, alias El Pelón o El 03, tenga ciudadanía estadounidense.

La declaración de Landau se dio luego de que reportes identificaron a Valencia González como responsable de asumir el liderazgo de CJNG tras el abatimiento de Rubén Oseguera Cervantes.

“El Pelón”, hijo de Rosalinda González Valencia, quien era la esposa de Nemesio Oseguera, nació en California, Estados Unidos, el 12 de septiembre de 1984. De acuerdo con el Departamento de Justicia de ese país, Juan Carlos Valencia tendría tanto la nacionalidad estadounidense como la ciudadanía mexicana.

El exembajador de EEUU en México realizó una publicación en sus redes sociales el pasado martes 31 de marzo, en la cual puso en duda que Juan Carlos Valencia González tenga ciudadanía estadounidense debido a que lo tachó de “pacto suicida”.

“No creo, por ejemplo, que ”El Pelón", aparente nuevo jefe del sanguinario cártel CJNG en México, sea ciudadano estadounidense simplemente porque -así se ha reportado ampliamente- nació en California. Nuestra Constitución no es un pacto suicida", afirmó.