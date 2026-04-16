Amenaza de bomba provoca desalojo de trabajadores en los juzgados de la Fiscalía de Chihuahua

Imagen ilustrativa. Foto: FGE

Una amenaza de bomba se registró la mañana de este jueves 16 de abril en el inmueble de los juzgados de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, cuyas instalaciones se encuentran contiguas.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron en el edificio localizado a un costado de la Fiscalía Zona Norte, ubicada sobre el eje vial Juan Gabriel de Ciudad Juárez, donde los trabajadores recibieron una llamada en la que los amenazaron con la presunta presencia de un artefacto explosivo en el lugar.

Ante los hechos, el personal llamó al servicio de emergencias y se procedió con la evacuación de los trabajadores de inmediato para verificar la posible presencia del explosivo.

Elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal acudieron al sitio para apoyar en el desalojo del personal de los juzgados. Asimismo, realizaron una inspección del lugar así como de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía Zona Norte, cuyas instalaciones se encuentran contiguas al sitio donde se reportó la amenaza de bomba.

Foto: FGE Chihuahua

*Información en desarrollo...