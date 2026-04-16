México

El Bogueto descarta que el reconocimiento en San Lázaro sea por afiliación política: “Sin apoyar a ningún partido”

El artista urbano convirtió un acto oficial en un mensaje personal sobre cambio, familia y responsabilidad social frente a jóvenes

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(Instagram: @elbogueto)
El Bogueto recibe reconocimiento en la Cámara de Diputados y reúne a cientos de seguidores fuera del recinto en San Lázaro. - (Instagram: @elbogueto)

El reconocimiento a El Bogueto en la Cámara de Diputados no pasó desapercibido. Afuera del recinto en San Lázaro, cientos de seguidores se reunieron para presenciar un momento que mezcló música, discurso social y una postura tajante que encendió la conversación.

Durante la ceremonia, el cantante originario de Nezahualcóyotl dejó claro que su presencia no tenía tintes partidistas, pese al escenario político. “No, no, no… sin un fin político y sin apoyar a ningún partido”, afirmó ante medios, marcando distancia en un contexto donde su figura generaba expectativa.

El evento reunió a especialistas, líderes comunitarios y figuras públicas enfocadas en la prevención de adicciones. En ese entorno, el artista no solo celebró el reconocimiento, también lo convirtió en una declaración personal sobre su pasado y el rumbo que decidió tomar.

De las adicciones al escenario: un mensaje directo

El Malilla, El Bogueto y Eme Malafe presentan LA TRINIDAD
El cantante de Nezahualcóyotl aclara durante la ceremonia que su participación es ajena a partidos y tintes políticos. - (Foto: Luis Angel H Mora)

El momento más contundente llegó cuando habló sin rodeos sobre su historia. “Yo desde que empecé a hacer música dejé las adicciones… hago esto para cambiar vidas”, expresó, conectando su trayectoria con el mensaje que ahora busca transmitir.

Su discurso no se limitó a lo individual. Explicó que su experiencia se transformó en una herramienta para influir en jóvenes que enfrentan contextos similares, especialmente en barrios donde la música urbana tiene fuerte presencia.

El llamado fue claro: usar el ejemplo personal como motor de cambio. Para él, el reconocimiento simboliza más que un logro artístico; representa una prueba de que es posible modificar el rumbo.

El reggaetón mexa como puente con nuevas generaciones

Especialistas en prevención de adicciones y líderes comunitarios asisten al evento, destacando el valor social del reconocimiento a El Bogueto. - Foto:(IG: El Bogueto)
Especialistas en prevención de adicciones y líderes comunitarios asisten al evento, destacando el valor social del reconocimiento a El Bogueto. - Foto:(IG: El Bogueto)

El estilo que impulsa, identificado como reggaetón mexa, ha sido clave para conectar con audiencias jóvenes. Sus letras, enfocadas en la vida cotidiana, lo posicionan como una voz cercana a quienes buscan referentes distintos.

En el foro, se destacó precisamente ese impacto: la capacidad de los artistas para influir en decisiones personales, especialmente en temas sensibles como el consumo de drogas.

La presencia de seguidores afuera del recinto reforzó esa conexión. Aunque el acceso fue limitado, el respaldo en las calles evidenció el alcance cultural del género y su peso en la conversación pública.

Un legado personal que trasciende el reconocimiento

La Cámara de Diputados reconoció oficialmente a El Bogueto por su influencia entre la juventud mexicana, generando fuerte polémica en redes sociales
La Cámara de Diputados reconoció oficialmente a El Bogueto por su influencia entre la juventud mexicana, generando fuerte polémica en redes sociales

Más allá del evento, El Bogueto dejó entrever que su motivación actual tiene un eje íntimo. Su visión está marcada por la paternidad y por la intención de construir un ejemplo tangible para su familia.

También adelantó que trabaja en proyectos para apoyar a jóvenes, incluyendo espacios con equipo profesional para fomentar la música como alternativa de desarrollo.

Así, el reconocimiento en San Lázaro no quedó como un acto simbólico, sino como el punto de partida de un mensaje que busca trascender: cambiar narrativas desde la experiencia y demostrar, con hechos, que otro camino es posible.

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