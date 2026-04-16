México

Muere el padre Mariano Sandoval, conductor de ‘Hoy’: “Papi, te convertiste en polvo de estrellas”

La noticia fue confirmada por el matutino mediante sus cuentas oficiales

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(Especial Infobae: Jesús Aviles)
(Especial Infobae: Jesús Aviles)

Este jueves se anunció el deceso del padre del chef y conductor de Hoy, Mariano Sandoval. La noticia fue confirmada mediante las cuentas oficiales del matutino.

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del padre de nuestro querido chef Mariano Sandoval. Q.E.P.D. Enviamos nuestro más sentido pésame a Mariano, así como a su hermano Omar, y a todos sus familiares y seres queridos”.

El comunicado destaca el aprecio del equipo de Hoy hacia el presentador y reafirma su apoyo a él y a su familia en este momento difícil.

Mariano Sandoval rompe el silencio

Paralelamente, Mariano Sandoval compartió una publicación en honor a su padre, don Mariano. El chef difundió una serie de fotografías capturadas días antes del deceso, las cuales acompañó con un emotivo mensaje.

“Papi, ayer te convertiste en polvo de estrellas y algún día nos reencontraremos en nuestro propio universo. En nosotros habita tu vida que supo hacerse a sí misma, tu risa, tu dedicación y el amor por la cultura mexicana, por México.Te queremos eternamente, Omar, Mariano y tu novia por más de 50 años, Tere”.
Fotografía en blanco y negro de Mariano Sandoval, su padre y miembros de la familia sonriendo al aire libre con árboles y una cerca detrás
El reconocido chef Mariano Sandoval compartió una emotiva fotografía familiar al anunciar el fallecimiento de su padre, un pilar en su vida. (Mariano Sandoval)

Compañeros y excompañeros de Sandoval dedicaron palabras de aliento en medio del duelo que atraviesa. La chef Betty Vázquez escribió: “Mis oraciones para él y toda la familia, abrazo apretadito”. Andrea Rodríguez, productora de Hoy, externó: “Querido Mariano, te abrazo con mucho amor. He visto a tu lado la unión de tu familia durante todo este tiempo. Él se va en paz sabiéndose amado. Tqm. QEPD Don Mariano”.

A mediados de 2025, el presentador había expresado su profunda admiración hacia su padre. En su cuenta en Facebook dedicó un extenso mensaje donde destacó las enseñanzas de vida aprendidas.

“Mi papá nació en Tlalnepantla, en el Estado de México, en una familia numerosa. Su papá murió al par de años. A la batalla de vivir junto con sus 9 hijos, mi abuela le hizo frente dedicándose al aseo de un hospital. Dentro de ese universo, mi papá aprendió que el trabajo era el único camino para llevar luz a la mesa. De todas sus enseñanzas, su disciplina podría ser la más valiosa. Agradecido por ese hombre que ha sido el cimiento sobre el que yo he construido mi vida: mi papá. ¡Qué viva Tlalnepantla, qué viva el Estado de México!“, escribió.

Hasta el momento, el entorno familiar de Mariano Sandoval no ha revelado las causas del deceso de don Mariano.

Captura de pantalla de una historia de Instagram de Mariano Sandoval con fondo negro y texto blanco sobre la fortaleza del corazón
El chef Mariano Sandoval publicó un mensaje conmovedor en sus redes sociales, reflexionando sobre la fortaleza del corazón ante la pérdida de su padre. (Mariano Sandoval: Instagram)

¿Quién es Mariano Sandoval?

Mariano Sandoval ha construido una sólida trayectoria en la televisión mexicana como chef y conductor. Su constancia lo llevó a consolidarse como el chef principal de Venga la Alegría, donde también ideó y condujo el segmento El gran chef, enfrentando a presentadores en duelos culinarios inspirados en sus vivencias personales.

Sandoval destaca por su cercanía con el público y su capacidad para apoyar a los televidentes, especialmente durante la pandemia, cuando compartió recetas y consejos de cocina.

Fuera de la cocina, Sandoval conecta con su audiencia a través de rutinas de ejercicio peculiares, que comparte en redes sociales.

En abril de 2024, anunció su integración al matutino Hoy, donde se mantiene como un colaborador habitual cuya sección mantiene altos niveles de audiencia.

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