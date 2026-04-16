¡CDMX se derrite! Autoridades reportan picos de calor de hasta 31° C de jueves a sábado

Estas son las medidas de prevención que se deben tomar en cuenta ante la ola de calor en la CDMX. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Ciudad de México se prepara para días de intenso calor, pues a partir de este jueves 16 y hasta el sábado 18 de abril de 2026, se registrarán temperaturas máximas de hasta 31 grados Celsius, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

El aviso especial advierte sobre condiciones que podrían afectar la salud de la población si no se toman precauciones.

¿Qué días serán los más críticos?

Según el reporte oficial, durante estos tres días se esperan temperaturas diarias entre 29 y 31 °C en la mayor parte de la capital.

Sin embargo, el calor comenzará a disminuir ligeramente hacia el domingo 19 de abril, cuando los valores oscilarán entre 26 y 29 °C, aunque el ambiente seguirá siendo cálido.

Radiación UV alta y posibles lluvias

Además del calor, se prevé un elevado índice de radiación ultravioleta, lo que incrementa el riesgo de daños en la piel por exposición prolongada al sol.

El pronóstico también contempla:

Cielo medio nublado

Lluvias ligeras dispersas

Rachas fuertes de viento

Estas condiciones podrían presentarse principalmente por la tarde y noche.

Recomendaciones ante altas temperaturas

Ante este escenario, autoridades recomiendan seguir medidas preventivas para evitar golpes de calor y afectaciones a la salud:

Evitar la exposición prolongada al sol y permanecer en lugares frescos y ventilados

Usar bloqueador solar de forma constante

Beber abundantes líquidos para mantenerse hidratado

Vestir ropa ligera y de colores claros , así como usar gafas de sol, sombrero o sombrilla

Evitar consumir alimentos en la vía pública, ya que pueden descomponerse rápidamente

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas, quienes son más vulnerables

Las autoridades subrayan que la prevención es clave durante estos días de calor extremo.

CDMX bajo calor extremo: toma precauciones

Con temperaturas que podrían alcanzar los 31 °C, la capital vivirá jornadas de calor intenso que obligan a la población a adaptar sus actividades y proteger su salud.

Así que si tienes planes al aire libre, más vale tomar previsiones: el sol no dará tregua y la CDMX literalmente “se derrite” este fin de semana.

Clima hoy jueves 16 de abril en CDMX

Para este jueves 16 de abril, el clima en la Ciudad de México estará marcado por un ambiente muy caluroso, en línea con el inicio del periodo de altas temperaturas en la capital, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Durante el día se prevé cielo despejado a medio nublado y sin lluvias, lo que favorecerá el incremento de la temperatura, especialmente por la tarde.

La autoridad detalló que el pico máximo de calor se alcanzará alrededor de las 15:00 horas, con una temperatura máxima de 28 °C, mientras que la mínima será de 16 °C durante la madrugada del viernes.

En cuanto al viento, se esperan rachas de hasta 45 km/h, con dirección variable de 10 a 20 km/h, lo que podría generar tolvaneras en algunas zonas.

Estas condiciones refuerzan el llamado a tomar precauciones ante el calor, ya que el jueves marcará el inicio de varios días consecutivos con temperaturas elevadas en la CDMX.