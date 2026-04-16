México

Tengo el testamento, ¿ya soy el dueño? El costoso error de no tramitar la “Adjudicación” ante notario en México

Contar con un documento sucesorio no garantiza control legal sobre los bienes; el proceso requiere un trámite adicional que implica tiempo y costos

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En Colombia, los padres y abuelos son prioritarios como herederos si una persona muere sin hijos, según el artículo 1045 del Código Civil - crédito Visuales IA
Tener un testamento no garantiza la propiedad de un inmueble heredado, ya que la transmisión legal depende de la adjudicación ante notario. - crédito Visuales IA

Tener un testamento no convierte automáticamente a una persona en propietaria de un inmueble heredado. Este documento establece la voluntad, pero no ejecuta por sí mismo el cambio de titularidad. De acuerdo con información del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, el paso decisivo es la adjudicación ante notario, donde se formaliza legalmente la transmisión de bienes.

Ese trámite no es menor. En el caso de propiedades, puede implicar un costo aproximado de entre 4% y 7% del valor del inmueble. Sin este proceso, los herederos no pueden vender, hipotecar ni disponer plenamente de la propiedad, aun cuando exista un testamento válido.

La confusión es frecuente: muchas personas creen que con el documento basta, cuando en realidad es solo el inicio del proceso sucesorio. La verdadera seguridad jurídica llega hasta que se completa el procedimiento formal.

¿Cómo se hace un testamento?

El Código Civil colombiano regula el destino de la herencia para personas solteras y sin hijos, estableciendo un estricto orden sucesoral - crédito Visuales IA
Tener un testamento no garantiza la propiedad de un inmueble heredado, ya que la transmisión legal depende de la adjudicación ante notario.

De acuerdo con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, el testamento se realiza ante notario y, en la mayoría de los casos, no requiere testigos. Puede modificarse las veces que se desee, pero únicamente será válido el último que se otorgue conforme a la ley.

El documento original queda resguardado en el protocolo del notario, mientras que el testador recibe una copia. En caso de pérdida, es posible solicitar otra o recibir orientación para obtenerla nuevamente.

Además, permite tomar decisiones importantes: designar albacea, tutor, curador o incluso prever apoyos económicos específicos, lo que brinda certeza y orden a futuro.

¿Qué pasa si no hay testamento?

La indignidad sucesoral solo opera mediante decisión judicial y puede dejar sin efectos el derecho hereditario-crédito VisualesIA
Sin completar la adjudicación, los herederos no pueden vender, hipotecar ni disponer plenamente del inmueble, aun con testamento válido. - (crédito VisualesIA)

Cuando no existe este documento, los familiares enfrentan un proceso más complejo. Según el Colegio de Notarios, esto puede traducirse en demoras y conflictos entre posibles herederos.

En estos casos, la ley determina quiénes tienen derecho a heredar. El trámite puede realizarse ante notario si se cumplen ciertos requisitos o, de lo contrario, ante un juzgado familiar.

Esta situación, conocida como intestado, suele generar incertidumbre, ya que la voluntad del fallecido no quedó expresada de manera formal.

La adjudicación: el paso clave para ser dueño

La desheredación debe quedar expresamente consignada en el testamento y estar sustentada en una causal prevista por la normativa- VisualesIA
El testamento, elaborado ante notario y sin necesidad de testigos en la mayoría de los casos, puede modificarse tantas veces como desee el testador. - (VisualesIA)

Aquí se define todo. Aunque exista testamento, la propiedad de los bienes —especialmente inmuebles— solo se transfiere mediante la adjudicación formal ante notario. Este acto convierte la voluntad en un derecho legal efectivo.

De acuerdo con información de la Secretaría de Gobernación, el albacea es quien se encarga de cumplir el testamento y coordinar este proceso, incluyendo la obtención de la escritura correspondiente a favor de los herederos.

Sin esta etapa, no hay cambio real de propietario. Por eso, más que el final del camino, el testamento es apenas el primer paso hacia la transmisión legal de un patrimonio.

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