México

Cómo tomar licuado de frutas sin subir la glucosa, el truco saludable que lo cambia todo

Te decimos un ingrediente que resulta muy benéfico para la salud

Guardar
Licuado de avena, piñón, bebida saludable, desayuno energético, receta natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Licuado de avena con piñón, una mezcla cremosa y nutritiva ideal para obtener energía natural y sabor delicado en la alimentación diaria. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de licuado de frutas puede integrarse en la dieta de personas con diabetes o que buscan controlar su glucosa, siempre que se sigan estrategias basadas en evidencia científica para evitar elevaciones bruscas de azúcar en sangre.

Estudios realizados en población mexicana y europea han identificado que el tipo de ingrediente y la forma de preparación influyen en la respuesta metabólica tras el consumo de bebidas frutales.

Añadir fibra soluble al licuado reduce la respuesta glucémica

Una estrategia validada por estudios clínicos es incorporar semillas ricas en fibra como la chía o el lino al licuado.

Según un ensayo realizado por investigadores mexicanos de la Universidad Autónoma Metropolitana suplementar la dieta con 25 gramos diarios de chía molida durante ocho semanas disminuye la resistencia a la insulina y mejora el metabolismo de carbohidratos en personas con hígado graso no alcohólico, condición asociada a un alto riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Licuado de mamey, chía, bebida saludable, fibra, batido tropical. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Licuado de mamey con chía, una bebida cremosa y rica en nutrientes que combina sabor tropical con beneficios digestivos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio señala: “Ocho semanas de intervención con 25 gramos al día de chía molida fueron suficientes para disminuir el contenido intrahepático de grasa, atenuar la inflamación del tejido adiposo y mejorar la resistencia a la insulina, particularmente entre los sujetos que tuvieron una curva de tolerancia a la glucosa anormal”.

El mecanismo se explica porque la fibra soluble retrasa la absorción de los carbohidratos, lo que modula la glicemia posprandial y aumenta la saciedad, según la Dra. Diana Diaz Rizzolo, autora del artículo “La importancia de las semillas en diabetes”.

Licuado de mamey, chía, bebida saludable, fibra, batido tropical. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Licuado de mamey con chía, una bebida cremosa y rica en nutrientes que combina sabor tropical con beneficios digestivos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista destaca que la fibra de la chía puede disminuir la glicemia posprandial y el HOMA-IR, marcador de resistencia a la insulina.

El licuado con fruta entera y semillas mantiene bajo el azúcar

Los expertos recomiendan preparar el licuado con frutas enteras, sin colar la pulpa, y evitar endulzantes añadidos.

Al incorporar una cucharada de chía o lino y dejar reposar la mezcla para que libere su mucílago, se logra una bebida más espesa que ralentiza el vaciamiento gástrico.

Investigaciones recientes citadas por la Dra. Diaz Rizzolo confirman que la suplementación con semillas como chía, lino, calabaza y sésamo, todas ricas en fibra y compuestos bioactivos, es una herramienta eficaz para modular el metabolismo de los carbohidratos y prevenir la aparición de diabetes tipo

Temas Relacionados

LicuadosGlucosaChíamexico-noticias

Más Noticias

Esta declaración podría salvar a El Mayo Zambada en su juicio de EEUU, según experto

De acuerdo con Jesús Lemus, experto en narcotráfico y seguridad, El Mayo Zambada podría hacer una declaración para buscar librar las acusaciones que hay en su contra en EEUU

Esta declaración podría salvar a El Mayo Zambada en su juicio de EEUU, según experto

ASF tendrá nuevas facultades en combate a la corrupción: así es la reforma aprobada en la Cámara de Diputados

Entre otros temas, la reforma faculta a la Auditoría Superior de la Federación para investigar y sancionar sin límites de tiempo

ASF tendrá nuevas facultades en combate a la corrupción: así es la reforma aprobada en la Cámara de Diputados

Actriz mexicana es criticada por “ignorar” a actor de ‘Malcolm In The Middle’: se defiende de la polémica

El incidente ocurrió durante una gala privada en la Ciudad de México

Actriz mexicana es criticada por “ignorar” a actor de ‘Malcolm In The Middle’: se defiende de la polémica

Alex Bisogno insinúa que Michaela podría tener exclusividad con Ventaneando: “Hay otros intereses”

El hermano de Daniel lanzó duros señalamientos hacia Cristina Riva Palacio

Alex Bisogno insinúa que Michaela podría tener exclusividad con Ventaneando: “Hay otros intereses”

Cómo hacer trámites en Becas Bienestar: reposición, cambios y requisitos

La Coordinación Nacional puso a disposición de las y los beneficiarios diversos trámites presenciales

Cómo hacer trámites en Becas Bienestar: reposición, cambios y requisitos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Evelyn Salgado se reúne con Sheinbaum y Harfuch en Palacio Nacional tras secuestro del alcalde de Taxco y su padre

Evelyn Salgado se reúne con Sheinbaum y Harfuch en Palacio Nacional tras secuestro del alcalde de Taxco y su padre

Amenaza de coche bomba provoca desalojo de trabajadores en los juzgados de la Fiscalía de Chihuahua

Eliminar a capos de la droga no termina con el problema del narcotráfico en México, asegura Christopher Landau

De acusar venganza a solicitar intervención: las cartas del ex vicealmirante Manuel Farías enviadas a Sheinbaum

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de abril: cae joven tras asalto con cuchillo a mujer en la GAM, Ciudad de México

ENTRETENIMIENTO

Actriz mexicana es criticada por “ignorar” a actor de ‘Malcolm In The Middle’: se defiende de la polémica

Actriz mexicana es criticada por “ignorar” a actor de ‘Malcolm In The Middle’: se defiende de la polémica

Alex Bisogno insinúa que Michaela podría tener exclusividad con Ventaneando: “Hay otros intereses”

Tania Rincón, Andrea Legarreta y Galilea Montijo lloran al anunciar en ‘Hoy’ la muerte del padre de Mariano Sandoval

El Bogueto descarta que el reconocimiento en San Lázaro sea por afiliación política: “Sin apoyar a ningún partido”

Muere el padre Mariano Sandoval, conductor de ‘Hoy’: “Papi, te convertiste en polvo de estrellas”

DEPORTES

Atlético de Madrid vs Real Sociedad: a qué hora y dónde ver en México a Obed Vargas en la Final de la Copa del Rey

Atlético de Madrid vs Real Sociedad: a qué hora y dónde ver en México a Obed Vargas en la Final de la Copa del Rey

Qué necesita América para volver a la Concachampions tras su eliminación

Antonio Mohamed celebra el regreso de Marcel Ruiz tras dura lesión y explica la ausencia de Alexis Vega ante LA Galaxy

Efraín Juárez prioriza Europa antes de cumplir su sueño con la Selección Mexicana

Tigres jugará con suplentes vs Necaxa, así lo anunció Guido Pizarro