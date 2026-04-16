¿Quién es el diputado de Morena que acusó de amenazas a Pedro Haces tras exhibirlo de fraude en Querétaro?

Herrera Ruiz sostuvo que la CATEM y el SITEM habrían operado un esquema que afectó a casi 500 maestros y 100 pensionados del IMSS. (Facebook Gilberto Herrera Ruiz)

El diputado de Morena Gilberto Herrera Ruiz denunció en la Cámara de Diputados que el legislador Pedro Haces lo amenazó después de exponer un presunto fraude de 100 millones de pesos cometido contra maestros de Querétaro, en el que estaría involucrada la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), presidida por Haces Barba. La acusación se transmitió por las redes oficiales de la Cámara, pero el material fue retirado minutos después.

Herrera Ruiz afirmó que la amenaza habría ocurrido directamente en su escaño, cuando Haces le advirtió que no se metiera con CATEM. El diputado señaló: “Hace unos minutos el diputado Pedro Aceves se acercó a mi escaño para amenazarme, amenazarme en el sentido que no me meta con CATEM”. El legislador de Morena aseguró que no toleraría las presiones y que mantendría su postura.

Casi 500 maestros y pensionados del IMSS, entre los afectados

El presunto fraude, según la denuncia de Herrera Ruiz, habría afectado a cerca de 500 maestros y 100 pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro. De acuerdo con el diputado, las víctimas participaron en un esquema en el que recibieron apoyos económicos a través de una fundación llamada “México de Mil Colores”, con la condición de devolver el 75 por ciento de la asistencia económica recibida.

El legislador sostuvo que el fraude habría comenzado en 2025 y que el mecanismo involucraba también a la institución bancaria Consubanco. Herrera Ruiz señaló: “Desde 2025 se defraudó a casi 500 maestros y a unos 100 pensionados del IMSS en el estado de Querétaro, con apoyos económicos que más bien parecen una mezcla de lavado de dinero y delincuencia organizada, con el aval de la CATEM y el SITEM”.

El diputado Gilberto Herrera Ruiz señaló directamente a Pedro Haces tras denunciar un presunto fraude de cien millones de pesos en Querétaro. Crédito: FB: Pedro Haces

Acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada

Herrera Ruiz afirmó que tanto CATEM como el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM) habrían gestionado el trámite de los apoyos económicos entre el personal educativo y la fundación. El diputado describió el esquema como una posible mezcla de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El material con la denuncia de Herrera Ruiz fue eliminado de las redes sociales de la Cámara de Diputados momentos después de su transmisión. La eliminación se atribuyó oficialmente a una falla técnica.

El legislador concluyó que no permitiría intimidaciones ni amenazas por parte de Pedro Haces ni de representantes sindicales. “Las amenazas que él me haga en el sentido de que no intervenga en ello, no las voy a tolerar ni las voy a permitir, tal como se lo dije”, declaró Herrera Ruiz.