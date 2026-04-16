Necaxa vs Tigres, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 15 del Clausura 2026

(REUTERS/Eloisa Sánchez)

Necaxa y Tigres se enfrentan en la recta final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en un partido que puede influir en la posición de ambos equipos dentro de la tabla general.

Mientras los regiomontanos buscan afianzarse en zona de clasificación, el conjunto hidrocálido intentará recuperarse tras su más reciente derrota.

Tigres busca consolidarse en zona alta; Necaxa intenta reaccionar

(REUTERS/Cristian De Marchena)

Tigres llega a este compromiso luego de imponerse con autoridad 4-1 sobre Chivas en la jornada anterior. Sin embargo, su desempeño reciente ha sido irregular, con un balance de una victoria, un empate y dos derrotas en sus últimos cuatro encuentros.

A pesar de ello, el equipo suma 20 puntos (6 victorias, 2 empates y 6 derrotas), lo que lo coloca en la sexta posición de la tabla.

Por su parte, Necaxa viene de caer 1-3 ante Querétaro, resultado que frenó su intento de escalar posiciones. En sus últimos cuatro partidos, el equipo registra dos triunfos, un empate y una derrota, con seis goles a favor y cinco en contra.

Actualmente, se ubica en el décimo segundo lugar con 16 unidades (5 ganados, 1 empatado y 8 perdidos).

Dónde y cuándo ver el Necaxa vs Tigres

(REUTERS/Cristian De Marchena)

El partido correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026 se disputará este sábado 18 de abril en el Estadio Victoria. El encuentro está programado para iniciar a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

La transmisión estará disponible a través de ViX, Azteca 7 y Claro Sports.

En cuanto al historial reciente, Tigres ha mantenido una ligera ventaja sobre Necaxa, con tres victorias en los últimos enfrentamientos, además de dos empates.

El antecedente más cercano se remonta al 18 de octubre de 2025, en el torneo Apertura, cuando el conjunto felino se impuso 5-3.

La árbitra designada para este compromiso es Katia García Mendoza.