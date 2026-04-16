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¿Cuándo sale a la venta el Álbum PANINI del Mundial 2026 en México?

Esta será la colección más grande en la historia de las Copas del Mundo por la gran cantidad de países que participará en la justa

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Álbum Mundial 2026
Esta será la colección más grande en la historia de las Copas del Mundo por la gran cantidad de países que participará en la justa. (Panini)

Una de las tradiciones que más expectativa genera en cada Copa del Mundo es el álbum de estampas del torneo, ya que para miles coleccionistas alrededor del planeta, este lanzamiento representa uno de los momentos más esperados de cada ciclo mundialista.

Cada cuatro años, aficionados de todas las edades se dan a la tarea de conseguir, intercambiar y completar el álbum con las estampas de sus futbolistas favoritos. Más allá de ser un simple pasatiempo, se ha convertido en una tradición que une a generaciones enteras.

Venta del álbum en México

Este 30 de abril saldrá a la venta en tiendas físicas. (Infobae Argentina)
Este 30 de abril saldrá a la venta en tiendas físicas. (Infobae Argentina)

PANINI informó a través de sus redes sociales que la venta oficial del álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México comenzará este jueves 30 de abril y podrá adquirirse tanto en tiendas físicas como en línea.

Aquellos que lo hayan comprado en preventa, lo recibirán aproximadamente en esas mismas fechas pero aún la empresa no ha dado a conocer con exactitud el día exacto en el que estarían llegando.

La llegada del álbum marca el arranque de una de las tradiciones más esperadas rumbo a cada Copa del Mundo, con miles de aficionados y coleccionistas listos para comenzar la búsqueda de sus estampas favoritas.

Costos del Álbum Mundial 2026

El álbum oficial del Mundial 2026 incluye, por primera vez, contenido de 48 selecciones y se extiende a 112 páginas - crédito @paninicol/Instagram
(@paninicol/Instagram)

La preventa del álbum Panini del Mundial 2026 ya comenzó en México desde hace algunas semanas, y el coleccionable estará disponible en distintas versiones, por lo que su precio variará según el formato elegido.

El álbum oficial contará con 112 páginas y reunirá a las 48 selecciones participantes, con espacio para 18 jugadores por equipo.

Además, Panini puso a disposición un paquete especial para coleccionistas, disponible en colores verde, blanco y rojo, con álbum de pasta dura y 50 sobres, pensado para quienes buscan una edición más llamativa y premium.

Esta es la lista de precios oficiales:

  • Álbum de pasta blanda: 99 pesos
  • Álbum de pasta dura: 349 pesos
  • Álbum de pasta blanda + caja con 100 sobres: 2 mil 599 pesos
  • Álbum de pasta dura + caja con 100 sobres: 2 mil 849 pesos
  • Caja con 10 sobres: 250 pesos
  • Caja con 100 sobres: 2 mil 500 pesos
  • Estuche especial con álbum de pasta dura y 50 sobres: mil 400 pesos

Con esto en mente, los aficionados tendrá que esperar a finales de mes para tener la colección más grande en la historia de las Copas del Mundo.

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