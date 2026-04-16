“Huevos”: el insulto mexicano que Frankie Muniz de ‘Malcolm el de en medio’ aprendió y soltó a los fans en su visita a CDMX

(Captura de pantalla/Youtube)

El furor por el estreno global de la nueva miniserie de Malcolm el de en medio también deja escenas inesperadas fuera de la pantalla.

Frankie Muniz, protagonista de la serie, sorprendió al público mexicano durante una entrevista con Escorpión Dorado al aprender y repetir una de las palabras más picantes del argot local.

La interacción, grabada en un recorrido por las calles de Ciudad de México, se viralizó a partir de que Muniz lanzó el término “huevos” ante las risas de sus compañeros y una multitud de fans que se acercó al final del trayecto.

(Disney+)

El encuentro entre el elenco y el youtuber mexicano ocurre en el marco de la promoción de Malcolm in the Middle: La vida sigue siendo injusta, la miniserie que acumula más de 8 millones de visualizaciones en solo tres días en Disney+ y Hulu en Estados Unidos, según datos de la plataforma.

Frankie Muniz aprende a decir “huevos” y desata carcajadas

La conversación dentro de la camioneta inicia con una lección de frases mexicanas por parte de Escorpión Dorado.

Tras varios intentos, Muniz pregunta entre risas si realmente está diciendo algo ofensivo antes de animarse a repetir el término. El conductor explica: “Huevos es muy mexicano, significa balls”.

Muniz responde: “¿Eso es balls, verdad?”, y repite la palabra y la seña, generando el festejo de quienes los acompañan.

(Captura de pantalla/Youtube)

El momento alcanza su pico cuando, al detenerse el vehículo, los seguidores rodean al elenco. Justin Berfield y Christopher Masterson se mantienen un poco más reservados aunque sí llegan a hacer la seña, mientras Muniz sigue el juego y lanza de nuevo el término, recibiendo respuestas del público y del propio youtuber: “Malcolm te dijo huevos”, celebra Escorpión Dorado.

La visita del elenco de Malcolm in the Middle a Ciudad de México

El viaje de Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson a Ciudad de México responde directamente a la promoción de la nueva entrega de la serie. El recibimiento por parte de los fans evidencia el arraigo que la historia mantiene en México.

(Captura de pantalla/Youtube)

Al cierre del encuentro, Escorpión Dorado despide a los actores con una última provocación: “Huevos a todos”, arrancando las últimas carcajadas tanto del elenco como de quienes presenciaban el momento.