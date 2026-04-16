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Zague sorprende al hablar de su relación actual con Paola Rojas y sobre cómo superan el pasado

El exfutbolista habla sin filtros sobre su presente familiar y deja claro qué lugar ocupa su expareja en su vida

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Especial
Luis Roberto Alves 'Zague' destaca la estabilidad en su relación con Paola Rojas tras el escándalo de 2018 y prioriza el bienestar de sus hijos.

Con un tono relajado pero firme, Luis Roberto Alves “Zague” volvió a colocarse en el centro de la conversación al hablar abiertamente sobre su relación con Paola Rojas, tras años del escándalo que marcó su separación. Lejos de la confrontación, el exfutbolista apostó por un discurso de estabilidad y madurez.

Durante un encuentro con medios, Zague aseguró que la buena relación con la periodista no es nueva, sino una constante que se ha fortalecido con el tiempo. Su prioridad, insistió, ha sido siempre el bienestar de sus hijos, quienes siguen siendo el vínculo más importante entre ambos.

El comentarista también dejó ver su lado más personal al hablar de su familia, destacando que sus hijos crecen en un entorno lleno de afecto. Entre bromas, reconoció que uno de ellos ya lo ha superado en estatura, lo que evidencia el paso del tiempo y una etapa distinta en su vida.

Una relación que desafía el pasado

Paola Rojas y Zague
El exfutbolista Zague asegura que el vínculo familiar con Paola Rojas se fortalece gracias a una base sólida de principios y valores compartidos. - (@Irzague / @paolarojas)

Tras la controversia que rodeó su separación en 2018, Zague sostiene que la clave ha sido mantener claros sus valores. Para él, no hay espacio para conflictos cuando existe una base sólida de principios.

“Pues es la verdad, es la realidad. La verdad, me da mucho gusto, pero siempre fue así”, afirmó al ser cuestionado sobre las recientes declaraciones de Paola Rojas, quien ha destacado la armonía entre ambos.

El exdelantero enfatizó que la madurez ha sido determinante. Considera que actuar con civilidad ha permitido que la relación evolucione hacia un terreno más sano, lejos de tensiones públicas.

Hijos, el lazo que no se rompe

Zague destaca que sus hijos crecen en un entorno de amor y afecto, rodeados por ambas familias pese al pasado mediático de sus padres. (Instagram/@irzague)
Zague destaca que sus hijos crecen en un entorno de amor y afecto, rodeados por ambas familias pese al pasado mediático de sus padres. (Instagram/@irzague)

Zague fue enfático al señalar que sus hijos son el motor que mantiene la comunicación con su exesposa. “Hay dos amores que nos unen y nos van a unir toda la vida”, expresó, dejando claro que su prioridad es compartida.

Sobre ellos, habló con orgullo y cercanía. Describió a sus hijos como felices, rodeados de cariño tanto de su familia como de la de Paola Rojas, lo que ha contribuido a su bienestar emocional.

También admitió, entre risas, que son muy consentidos. Aunque lo dijo en tono ligero, dejó ver que reconoce la fortuna que tienen al crecer en un entorno estable pese al pasado mediático de sus padres.

Del escándalo a la estabilidad

Luis Roberto Alves "Zague" en el evento No Box No Life de Canelo Álvarez (Cortesía TV Azteca)
La madurez y la comunicación abierta han permitido a Zague y Paola Rojas mantener una relación sana y libre de tensiones públicas, según explicó el comentarista. - (Cortesía TV Azteca)

El episodio que detonó su separación marcó un antes y un después en su vida personal. Sin embargo, Zague asegura que ese momento no define su presente ni su forma de relacionarse con la madre de sus hijos.

Según su versión, lo ocurrido fue un ataque a su privacidad, pero prefiere enfocarse en lo que ha construido después de esa etapa. Hoy, su discurso gira en torno a la estabilidad y la responsabilidad familiar.

“Mi relación con Paola es fantástica y así será siempre”, sentenció, en una declaración que, por su contundencia, reaviva el interés público en una historia que parecía cerrada, pero que sigue dando de qué hablar.

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