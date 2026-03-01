Shakira manda amoroso mensaje a quienes acamparon y ya la esperan en el Zócalo: “Los estoy viendo en vivo”

Habrá ley seca en el concierto de Shakira. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

A pocas horas de que dé inicio el concierto de Shakira en el Zócalo de la Ciudad de México este 1 de marzo, la artista colombiana se hizo presente con un emotivo mensaje para darle las gracias al público que ya la espera expectante en el Centro Histórico.

A través de sus redes sociales, la intérprete de Pies Descalzos adjuntó una imagen de la plancha del Zócalo donde se ve la ocupación al frente del escenario y el siguiente texto:

“Tengo una mezcla de emoción y nostalgia por este cierre de mi gira en mi casa, México. Veo que están acampando desde hace dos días en el Zócalo y estoy viendo en vivo cómo empiezan ya a ocupar la plaza. Me siento tan agradecida por todo lo que hacen por mí. Esta noche prometo darles todo. Los quiero tanto, tanto. Son los mejores. P.D. Tomen mucha agua, por fa."

La colombiana dedicó emotivas palabras a sus fans mexicanos

Shakira ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México este 1 de marzo de 2026, con alternativas confirmadas para quienes prefieran seguir el espectáculo sin asistir en persona.

Las plataformas digitales oficiales de la cantante y canales asociados transmitirán el evento en tiempo real para fanáticos tanto en México como en el extranjero. Esto facilita el acceso a quienes buscan evitar las multitudes o que requieren opciones remotas.

La presentación, parte de la gira internacional de Shakira, representa una fecha particular para la capital mexicana. El recital está programado para las 20:00 horas y la entrada será libre, sin necesidad de boletos.

Grupo Modelo estará a cargo de la producción, la infraestructura y el sonido, mientras que el Gobierno de la Ciudad de México proporcionará la logística, servicios públicos y seguridad.

La artista colombiana dará un concierto gratuito en el Zócalo Capitalino. (Presidencia)

Dispositivos y logística para el concierto

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México habilitará pantallas gigantes en áreas cercanas a la Plaza de la Constitución. El acceso a estas zonas será gratuito, aunque limitado a la capacidad de cada espacio.

Personal de seguridad y organizadores coordinarán el ingreso y la movilidad en calles cercanas para facilitar la experiencia de los asistentes.

Se recomienda llegar con anticipación a quienes elijan estos espacios, ya que en conciertos anteriores en el Zócalo la afluencia supera las expectativas iniciales, lo que genera filas extensas en los accesos.

La ciudadanía acude al Zócalo para el concierto de Shakira. (Infobae México)

Dada la asistencia prevista, Protección Civil y las autoridades municipales implementarán operativos de seguridad, atención médica y ajustes viales, así como cambios en el transporte del Centro Histórico para gestionar la concentración de personas.

Para quienes decidan acudir, Protección Civil y autoridades locales desplegarán operativos de seguridad y atención médica. Entre las recomendaciones emitidas destacan:

Mantenerse hidratados durante la espera y el concierto.

Identificar rutas de salida y puntos de encuentro.

Seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad.

Considerar que el ingreso es libre y depende del aforo en cada área.

Revisar rutas alternas y utilizar transporte público