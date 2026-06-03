México

Crean IA para ayudar a encontrar propósito de vida de los mexicanos

Se impulsa una experiencia para ayudar a las personas a identificar su autoconocimiento basado en la filosofía japonesa Ikigai

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Un joven de camisa azul claro interactúa con una interfaz holográfica brillante sobre una mesa blanca, mostrando diagramas de Ikigai e imágenes de paisajes.
Un joven interactúa con una interfaz holográfica que utiliza inteligencia artificial para guiarlo en la identificación de su Ikigai, la filosofía japonesa sobre el propósito de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mundo donde las decisiones personales y profesionales suelen estar marcadas por la incertidumbre, el autoconocimiento se ha convertido en una herramienta fundamental para encontrar dirección y bienestar. Bajo esta premisa, la inteligencia artificial (IA) comienza a desempeñar un papel innovador al acompañar a las personas en la búsqueda de su propósito de vida, inspirada en conceptos como el Ikigai, una filosofía originaria de Japón.

El término Ikigai puede traducirse como “razón de ser” y plantea la convergencia entre cuatro elementos esenciales: aquello que una persona ama hacer, lo que sabe hacer bien, lo que el mundo necesita y aquello por lo que puede ser reconocida o valorada. Más que una fórmula rígida, se trata de un equilibrio dinámico que evoluciona conforme cambian las experiencias, intereses y circunstancias de cada individuo.

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Actualmente, esta visión ha encontrado un nuevo aliado en la tecnología. La inteligencia artificial permite generar procesos de reflexión más personalizados y accesibles, ayudando a las personas a identificar patrones, intereses y motivaciones que contribuyen a construir un sentido más claro de propósito.

Inteligencia artificial al servicio del autoconocimiento

Una figura humana abstracta oscura se refleja en un espejo antiguo, mostrando en su interior redes neuronales y explosiones de luz azul, roja y amarilla.
La imagen presenta una figura humana abstracta reflejada en un espejo, revelando múltiples capas de conciencia y autoconciencia a través de elementos gráficos y colores vibrantes que sugieren mediación y superación dialéctica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propósito de vida no necesariamente representa una meta fija o un destino único. Especialistas en desarrollo humano coinciden en que funciona como una brújula que orienta las decisiones cotidianas, desde la elección de una carrera profesional hasta la definición de prioridades personales.

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En este contexto, Tecmilenio desarrolló “Mi Propósito”, una experiencia apoyada por inteligencia artificial y sustentada en investigaciones y prácticas relacionadas con el bienestar y el desarrollo personal. La herramienta busca acompañar a los usuarios mediante una serie de preguntas diseñadas para fomentar la reflexión y generar orientaciones personalizadas.

La propuesta responde a una necesidad cada vez más presente entre estudiantes, profesionistas y personas que buscan redefinir sus objetivos personales. A través de la IA, los participantes pueden explorar aspectos relacionados con sus valores, fortalezas, intereses y aspiraciones, elementos clave dentro de la filosofía Ikigai.

A diferencia de las herramientas tradicionales de orientación vocacional o profesional, este enfoque apuesta por una visión integral de la persona, considerando tanto sus capacidades como el impacto que desea generar en su entorno.

El propósito de vida como factor de bienestar

Trabajo joven, Generación Z, empleo digital, flexibilidad, nuevas dinámicas laborales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Personas que identifican aquello que da significado a sus acciones suelen enfrentar los desafíos con mayor claridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversas investigaciones en el campo de la psicología positiva han demostrado que contar con un sentido claro de propósito está relacionado con mayores niveles de satisfacción personal, resiliencia y estabilidad emocional.

Las personas que identifican aquello que da significado a sus acciones suelen enfrentar los desafíos con mayor claridad, además de mantener la motivación incluso en escenarios complejos o inciertos. Por ello, el autoconocimiento se considera un elemento esencial para el bienestar integral.

León Fernando Ruiz Chávez, especialista en dicha universidad, explicó que hablar de propósito no implica enfocarse en una meta lejana, sino comprender la manera en que se toman decisiones todos los días.

“Hablar de propósito no implica pensar en una meta distante, sino en la manera en que orientamos nuestras decisiones cotidianas. Cuando una persona reconoce lo que le da sentido y lo vincula con su capacidad de aportar a otros, su desarrollo personal y profesional encuentra una dirección más clara”, señaló.

Ikigai y tecnología: una combinación para el desarrollo personal

Ticmas - Ikigai
La IA en procesos de autoconocimiento con el uso de tecnologías para impulsar el bienestar humano

La incorporación de IA en procesos de autoconocimiento refleja una tendencia creciente en el uso de tecnologías para impulsar el bienestar humano. Más allá de automatizar tareas, la IA comienza a utilizarse como una herramienta de acompañamiento que facilita la introspección y promueve decisiones más alineadas con los valores personales.

El enfoque basado en Ikigai también contribuye a derribar el mito de que el propósito de vida es una revelación única e inmutable. Por el contrario, plantea que este se construye y redefine continuamente a partir de la experiencia, el aprendizaje y la reflexión.

En ese sentido, herramientas impulsadas por inteligencia artificial podrían convertirse en aliadas clave para quienes buscan comprender mejor quiénes son, qué los motiva y cómo desean contribuir a la sociedad, fortaleciendo así su bienestar personal y profesional en un entorno cada vez más cambiante.

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