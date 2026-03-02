Shakira rompe récord en el Zócalo CDMX con 400 mil asistentes

Shakira sonríe en el escenario del Zócalo de la CDMX durante su concierto gratuito, vistiendo un traje dorado brillante y gafas de sol. (Jefatura Gobierno CDMX)

Shakira impuso un nuevo récord de asistentes reunidos en un concierto en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. De acuerdo con el Gobierno de la CDMX, este 1 de domingo acudieron 400 mil personas al evento donde la colombiana cerró su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México.

Clara Brugada, jefa de gobierno, reveló la cifra a través de sus cuentas sociales oficiales y resaltó que desde varios puntos de la capital la ciudadanía pudo apreciar el show, desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo, miles de personas bailaron y disfrutaron de la música de la artista de talla internacional. A 19 años de su primera presentación masiva en el Zócalo CDMX, la intérprete de Las de la Intuición le arrebató el primer puesto a Los Fabulosos Cadillacs.

“400 mil personas disfrutamos del gran espectáculo de Shakira, desde la Plaza de la Constitución hasta el Monumento a la Revolución”, informó la mandataria. En su publicación, Brugada compartió que presenció desde las instalaciones de Palacio Nacional la presentación de la cantante de pop.

Shakira rompió récord con 400 mil asistentes (X/ @ClaraBrugadaM)

De acuerdo con las autoridades, los asistentes se congregaron en el Zócalo, Alameda y el Monumento a la Revolución. El evento, de acceso gratuito, fue organizado, de manera conjunta, por el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, y Grupo Modelo, a través de Corona, en el marco de sus 100 años, y producido por OCESA.

A través de un comunicado, las autoridades resaltaron la importancia de este concierto: “El furor por ver a Shakira se extendió hasta la Plaza de la Constitución y calles aledañas, como 16 de Septiembre, Madero, 5 de Mayo, Pino Suárez y 20 de Noviembre, donde los fans también disfrutaron con tranquilidad y seguridad”.

Así empezó el concierto de la cantante colombiana, quien presentó su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" en el Zócalo de la CDMX en un evento gratuito (Video: Jefatura de la CDMX)

Shakira hace un recorrido artístico de su carrera en el Zócalo

La Loba puso a bailar a 400 mil personas reunidas en diferentes puntos de la Ciudad de México, a lo largo de la tarde los asistentes reconocieron la extensa carrera de la cantante, y desde que inició su concierto puso a corear a los asistentes sus más grandes éxitos. Desde Antología, Dónde Estas Corazón, Píes Descalzos hasta sus más recientes hits como Te felicito, Chantaje, Monotonía, Acróstico y más.

“Los quiero mucho, mucho”, fue la frase con la que Shakira que agradeció la entrega de su público. Cerró su presentación con Las Mujeres Ya No Lloran, canción que se volvió un himno a lo largo de su gira.

La superestrella colombiana Shakira enciende el escenario del Zócalo de la Ciudad de México durante su aclamado concierto gratuito. (Jefatura Gobierno CDMX)

Shakira rompió récord de asistencia en el Zócalo (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

La superestrella Shakira actuó ante una multitud estimada de 400,000 asistentes en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, conocida como el Zócalo, estableciendo un nuevo récord. (Jefatura Gobierno CDMX)

Shakira actúa en un concierto masivo en el Zócalo de la CDMX, donde 400 mil asistentes rompieron el récord de audiencia. (Jefatura Gobierno CDMX)

Récords de conciertos masivos en el Zócalo CDMX

Shakira 2026 - 400 mil personas

Los Fabulosos Cadillacs 2023 - 300 mil personas

Grupo Firme 2022 - 280 mil personas

Paul McCartney 2012 - 250 mil personas

Vicente Fernández 2009 - 219 mil personas

Justin Bieber - 210 personas

Shakira 2007 - 200 mil personas

Roger Waters 2016 - 200 mil personas