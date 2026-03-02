México

Detuvieron al presidente municipal de Santa María Ipalapa, Oaxaca, por asesinato del exalcalde

Las autoridades informaron que además de Emmanuel Peláez Peláez, fue arrestada la síndica municipal y dos policías locales

Guardar
Emmanuel Peláez Peláez fue detenido
Emmanuel Peláez Peláez fue detenido tras un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales. Crédito: Facebook - Salomón Jara Cruz

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó este lunes 2 de febrero que fueron detenidos el presidente municipal de Santa María Ipalapa, Emmanuel Peláez Peláez, junto con la síndica de la entidad y dos elementos de la Policía Municipal, todos acusados de estar involucrados en el homicidio de Gerardo Leobardo Santos López exalcalde de la misma localidad asesinado en mayo de 2025.

Las autoridades aseguran que la investigación integró acciones de inteligencia criminal y trabajo conjunto entre diversas instituciones de seguridad, las cuales señalan un posible caso de ejecución extrajudicial.

Las otras tres personas detenidas fueron identificadas como R.C.G., síndica municipal, así como de A.C.S. y A.H.S., policías municipales.

La detención fue realizada en
La detención fue realizada en coordinación con elementos federales. Crédito: FGEO

Según autoridades, el operativo se realizó en coordinación con el Gabinete de Seguridad estatal, conformado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación e Inteligencia de Oaxaca.

Así fue el asesinato de Leobardo Santos

Fotografía de Gerardo Leobardo Santos
Fotografía de Gerardo Leobardo Santos López, exalcalde asesinado. Crédito: PRD

Según la investigación, el 11 de mayo de 2025, Gerardo Leobardo Santos López transitaba por la calle Alfonso Caso en compañía de otras personas en Santa María Ipalapa.

Elementos de la Policía Municipal le marcaron el alto, pero la unidad donde viajaba la víctima continuó avanzando hasta detenerse.

De acuerdo con las indagatorias de la FGEO, los policías le informaron que existía una orden de detención por instrucciones del presidente municipal y la síndica.

En ese momento, uno de los elementos de la Policía Municipal disparó contra Gerardo Leobardo, provocando heridas que terminaron con la vida del exfuncionario.

El incidente derivó en la apertura de una carpeta de investigación por parte de la fiscalía estatal.

Coordinación interinstitucional y operativo

Alcalde de Santa María Ipalapa
Alcalde de Santa María Ipalapa detenido. Crédito: FGEO

La FGEO detalló que la detención de los funcionarios públicos y los policías se logró mediante un operativo coordinado entre la fiscalía y las instancias federales y estatales de seguridad.

El Gabinete de Seguridad estatal incluyó la participación de la Defensa, Semar, la SSPC y el C5i estatal.

El despliegue operativo permitió la captura de los cuatro implicados, quienes enfrentan cargos por ejecución extrajudicial.

Las autoridades subrayaron la importancia de la colaboración entre dependencias para esclarecer hechos de violencia y homicidios que involucran a servidores públicos.

Comunicado oficial del municipio de Santa María Ipalapa

Comunicado oficial del municipio de
Comunicado oficial del municipio de Santa María Ipalapa tras la detención de los funcionarios. Crédito: Facebook - H. Ayuntamiento Constitucional de Santa María Ipalapa, Oaxaca 2025-2027

El Ayuntamiento de Santa María Ipalapa emitió un comunicado la tarde de este 2 de marzo, el cual está dirigido a la comunidad, tras la detención del presidente municipal.

En el documento, el gobierno municipal expresó: “Manifestamos nuestro respeto absoluto al Estado de Derecho y a las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia”.

Además, el comunicado subrayó la confianza en que el proceso legal se desarrollará conforme a la ley, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia de los involucrados.

La autoridad municipal reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y el bienestar de la ciudadanía, asegurando que las funciones administrativas y operativas del ayuntamiento seguirán de manera normal para evitar la interrupción de servicios públicos y la atención a la población.

También se comprometió a mantener informada a la ciudadanía a través de los medios oficiales conforme se disponga de información confirmada.

Por último, la FGEO confirmó que la investigación judicial sigue su curso y que los detenidos permanecen a disposición del Ministerio Público en tanto avanzan las diligencias

Temas Relacionados

AsesinatoOaxacaFGEOMarinaEjecución extrajudicialGerardo Leobardo Santos LópezSanta María IpalapaPolicías municipalesEmmanuel Peláez PeláezSeguridadmexico-noticias

Más Noticias

Suprema Corte valida devolución del SAT a empresa televisora

Una resolución judicial impone al fisco federal entregar un pago extraordinario a Grupo Televisa por tributos cobrados erróneamente

Suprema Corte valida devolución del

Asesinan a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, Guerrero

También murió el asistente de la funcionaria, un hombre de aproximadamente 35 años

Asesinan a Jessica Macedonio Saldaña,

Eduardo Hernández de Los Tigres del Norte presume tratamiento de belleza

Las rutinas del músico y director del grupo, incluidos geles y masajes faciales, muestran cómo los integrantes cuidan cada detalle personal

Eduardo Hernández de Los Tigres

Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de marzo: reportan retrasos en L9 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Pensión Bienestar 2026: este es el calendario oficial de pagos de marzo para todos los beneficiarios

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, reveló las fechas de depósitos a todos los beneficiarios de este programa social en la conferencia matutina presidencial

Pensión Bienestar 2026: este es
MÁS NOTICIAS

NARCO

García Harfuch habló con Grecia

García Harfuch habló con Grecia Quiroz tras captura de “El Congo”: celulares incautados ayudarían al caso Carlos Manzo

Procesan a 13 hombres que quemaron vehículos en Jalisco tras la muerte de El Mencho

Féretro de color dorado, música de banda y más de 500 coronas: así fue el funeral de “El Mencho”

Llegan restos de “El Mencho” al panteón de Zapopan: Ejército custodió su cortejo fúnebre

Así es el Panteón Recinto de la Paz, en Zapopan, donde llegaron los restos de El Mencho

ENTRETENIMIENTO

Eduardo Hernández de Los Tigres

Eduardo Hernández de Los Tigres del Norte presume tratamiento de belleza

De rapear a trapear: Santa Fe Klan ayuda a empleada de limpieza en la UFC y su gesto se viraliza

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 2 de marzo

Lucero confiesa que iba a morir “al aire y embarazada” hace 22 años tras casi asfixiarse con confeti

Jugo de arándano: cómo tomarlo correctamente para que sea un escudo natural para tus riñones

DEPORTES

Rommel Pacheco explica qué falta

Rommel Pacheco explica qué falta para que México recupere la sede del Mundial de Clavados 202 ante World Aquatics

Quiénes son los árbitros mexicanos atrapados en Qatar por la suspensión de vuelos en Medio Oriente

Aquivaldo Mosquera llega a la FGR para comparecer ante las autoridades por presunto fraude

Árbitros mexicanos quedan varados en Qatar y no pueden regresar a México

Álvaro Fidalgo se estrena como goleador del Real Betis en el derbi sevillano