Detuvieron al presidente municipal de Santa María Ipalapa, Oaxaca, por asesinato del exalcalde

Emmanuel Peláez Peláez fue detenido tras un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales. Crédito: Facebook - Salomón Jara Cruz

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó este lunes 2 de febrero que fueron detenidos el presidente municipal de Santa María Ipalapa, Emmanuel Peláez Peláez, junto con la síndica de la entidad y dos elementos de la Policía Municipal, todos acusados de estar involucrados en el homicidio de Gerardo Leobardo Santos López exalcalde de la misma localidad asesinado en mayo de 2025.

Las autoridades aseguran que la investigación integró acciones de inteligencia criminal y trabajo conjunto entre diversas instituciones de seguridad, las cuales señalan un posible caso de ejecución extrajudicial.

Las otras tres personas detenidas fueron identificadas como R.C.G., síndica municipal, así como de A.C.S. y A.H.S., policías municipales.

La detención fue realizada en coordinación con elementos federales. Crédito: FGEO

Según autoridades, el operativo se realizó en coordinación con el Gabinete de Seguridad estatal, conformado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación e Inteligencia de Oaxaca.

Así fue el asesinato de Leobardo Santos

Fotografía de Gerardo Leobardo Santos López, exalcalde asesinado. Crédito: PRD

Según la investigación, el 11 de mayo de 2025, Gerardo Leobardo Santos López transitaba por la calle Alfonso Caso en compañía de otras personas en Santa María Ipalapa.

Elementos de la Policía Municipal le marcaron el alto, pero la unidad donde viajaba la víctima continuó avanzando hasta detenerse.

De acuerdo con las indagatorias de la FGEO, los policías le informaron que existía una orden de detención por instrucciones del presidente municipal y la síndica.

En ese momento, uno de los elementos de la Policía Municipal disparó contra Gerardo Leobardo, provocando heridas que terminaron con la vida del exfuncionario.

El incidente derivó en la apertura de una carpeta de investigación por parte de la fiscalía estatal.

Coordinación interinstitucional y operativo

Alcalde de Santa María Ipalapa detenido. Crédito: FGEO

La FGEO detalló que la detención de los funcionarios públicos y los policías se logró mediante un operativo coordinado entre la fiscalía y las instancias federales y estatales de seguridad.

El Gabinete de Seguridad estatal incluyó la participación de la Defensa, Semar, la SSPC y el C5i estatal.

El despliegue operativo permitió la captura de los cuatro implicados, quienes enfrentan cargos por ejecución extrajudicial.

Las autoridades subrayaron la importancia de la colaboración entre dependencias para esclarecer hechos de violencia y homicidios que involucran a servidores públicos.

Comunicado oficial del municipio de Santa María Ipalapa

Comunicado oficial del municipio de Santa María Ipalapa tras la detención de los funcionarios. Crédito: Facebook - H. Ayuntamiento Constitucional de Santa María Ipalapa, Oaxaca 2025-2027

El Ayuntamiento de Santa María Ipalapa emitió un comunicado la tarde de este 2 de marzo, el cual está dirigido a la comunidad, tras la detención del presidente municipal.

En el documento, el gobierno municipal expresó: “Manifestamos nuestro respeto absoluto al Estado de Derecho y a las instituciones encargadas de la procuración y administración de justicia”.

Además, el comunicado subrayó la confianza en que el proceso legal se desarrollará conforme a la ley, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia de los involucrados.

La autoridad municipal reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y el bienestar de la ciudadanía, asegurando que las funciones administrativas y operativas del ayuntamiento seguirán de manera normal para evitar la interrupción de servicios públicos y la atención a la población.

También se comprometió a mantener informada a la ciudadanía a través de los medios oficiales conforme se disponga de información confirmada.

Por último, la FGEO confirmó que la investigación judicial sigue su curso y que los detenidos permanecen a disposición del Ministerio Público en tanto avanzan las diligencias