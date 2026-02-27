Policías de Ecuandureo vinculados al CJNG servían al “R1” y no estaban registrados en el SESNSP

Policías con nexos al CJNG fueron vinculados a proceso. (SSPC/Redes sociales)

Once policías municipales de Ecuandureo, Michoacán, incluidos el director de Seguridad Pública que fueron detenidos el pasado 24 de febrero ya fueron vinculados a proceso por sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), trabajando para la célula del “R1” y operando fuera del registro oficial.

Los agentes municipales fueron arrestados tras un operativo de la Guardia Civil en la región de Zamora, implementado tras los disturbios generados por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG.

Según la información que se ventiló en la audiencia inicial, los policías circulaban encapuchados y sin insignias oficiales, lo que motivó una inspección en la que se les encontraron dosis de metanfetamina, insignias del cártel y teléfonos con mensajes destinados a la organización criminal.

(SSP Michoacán)

El Ministerio Público reveló que parte de estos parches dejaban ver que los agentes servían a la célula Fuerzas Especiales del R1, liderada por Rubén Guerrero, hijo de Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, uno de los operadores más cercanos al fundador del cártel y que ahora es considerado un posible sucesor de “El Mencho”. Cabe recordar que “El R1″ también falleció en el operativo realizado el pasado domingo por las fuerzas federales.

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán destacó que ninguno de los detenidos estaba registrado como elemento activo ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), lo que implica que estos policías operaban sin respaldo administrativo, fuera de los controles oficiales y sin evaluación de confianza.

Durante la audiencia privada, el juez Didier del Ángel Ortega Ramírez determinó la vinculación a proceso de los once policías, quienes permanecerán bajo prisión preventiva oficiosa y para quienes se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Alcalde asegura no haber tenido conocimiento de nexos con el CJNG

Jorge Luis Estrada Garibay, alcalde de Ecuandureo. (Facebook)

En la corporación municipal de Ecuandureo laboran 33 policías, de los cuales un tercio quedó fuera de funciones al ser detenidos. Solo ocho policías municipales cuentan con certificado de control y confianza; ninguno de los detenidos poseía este requisito.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti, el alcalde Jorge Luis Estrada Garibay negó haber tenido conocimiento previo sobre los presuntos vínculos de sus policías con el CJNG.

“Yo he estado muy al pendiente ahí con ellos, desde el día que ocurrieron estos hechos. [...] Pues algo de sorpresa también para mi persona, pues el director y policías tenían trabajando ya en el municipio”, expresó.

El edil explicó que el director de Seguridad Pública, Jorge Andrés “N”, ya formaba parte de la corporación antes del inicio de su administración y que fue ratificado por el cabildo municipal. “Nosotros nombramos, como Cabildo, al director, por el trabajo que se venía realizando”, afirmó Estrada Garibay.

Los policías servían al CJNG. (Foto: Cuartoscuro)

Sobre la posibilidad de que otros funcionarios o compañeros supieran de los nexos criminales, el alcalde insistió en su desconocimiento: “Eso es un tema que, como te comento, yo desconocía, pero es un tema que yo estoy muy atento que se investigue. Siempre nadie puede estar por encima de la ley”, afirmó.

El alcalde indicó que tras las detenciones la Guardia Civil asumió la seguridad en Ecuandureo. “Desde el día que pasaron los hechos, estuvimos en contacto con la Secretaría de Seguridad. [...] Guardia Civil estuvo ahí con nosotros. Yo estoy en la mejor disposición [...] para colaborar con ellos y que las cosas se hagan conforme a derecho y que nuestro municipio, pues, que la gente viva en tranquilidad”.

Sobre la reacción de los policías restantes, el alcalde relató: “Ellos me dicen que van a trabajar como han trabajado, que no tiene nada que ver, por eso están trabajando en el municipio”. Durante los disturbios posteriores al operativo federal, el alcalde destacó que incluso los policías habían logrado evitar la quema del Banco del Bienestar gracias a la coordinación con los cuerpos de seguridad.

El rol de “El R1” en la región

Rubén Guerrero Valadez, “El R1”, hijo de “El Tío Lako” y señalado como integrante del CJNG, habría muerto. (Redes sociales/Capturas de pantalla)

La célula de las Fuerzas Especiales del R1, liderada por Rubén Guerrero Valadez, hijo de “Tío Lako”, se consolidó como uno de los brazos armados más violentos y estratégicos del CJNG en Michoacán.

“El R1” coordinaba acciones armadas y bloqueos. Bajo su mando, la célula extendió su influencia en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco.