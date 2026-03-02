México

Ataque contra agentes de seguridad deja 14 detenidos en San Ignacio, Sinaloa

Se trató de un operativo aéreo que derivó en el aseguramiento de armas y vehículos todoterreno

Dos de los atacantes resultaron heridos (SSP Sinaloa)

Elementos de seguridad arrestaron a 14 civiles y aseguraron armas y vehículos luego de en un ataque armado en su contra en el marco de un operativo por tierra y aire en Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó sobre los capturados el 28 de febrero. Fue en las comunidades de Acatitán y Agua Caliente, pertenecientes al municipio de San Ignacio, que elementos de seguridad ubicaron vehículos con personas armadas.

El ataque contra los agentes

Debido a lo anterior fue desplegada una operación conjunta entre elementos terrestres con apoyo de helicópteros de la Fuerza Aérea para darle seguimiento a los sospechosos y cuando estos últimos notaron la presencia de los uniformados accionaron sus armas en contra de los efectivos.

“Al tener contacto en tierra, los presuntos delincuentes agredieron a la autoridad con disparos de arma de fuego, hecho que fue repelido”, destaca el reporte de los hechos.

Diversos agentes de seguridad participaron
Diversos agentes de seguridad participaron en el operativo (Cuartoscuro/Ilustrativa)

Tras controlar la situación, los uniformados detuvieron a un total de 14 personas, dos de las cuales resultaron con lesiones y fueron trasladadas para su atención médica, además los uniformados incautaron:

  • 19 armas largas, entre ellas 2 ametralladoras y 1 fusil Barrett calibre .50.
  • 93 artefactos explosivos.
  • Dos granadas de mano.
  • Dos vehículos, 1 de ellos blindado.
  • Dos vehículos todoterreno tipo Razer y una cuatrimoto.
  • Cargadores y cartuchos pendientes de contabilizar.

Tanto los indicios como los sujetos capturados fueron llevados al Ministerio Público par que sean realizadas las averiguaciones pertinentes. La fotografía compartid por las autoridades muestra a los detenidos con el arsenal incautado, incluso puede verse a uno de los civiles con un pierna herida por el ataque.

En las acciones participaron elementos del Ejército y de la SSP estatal, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, quienes estuvieron en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

El arresto fue realizado por
El arresto fue realizado por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa, al mando de la Policía Estatal. Crédito: SSP Sinaloa

Por su parte, el pasado 25 de febrero fue informado el arresto de un hombre en Culiacán. Lo anterior debido a que llevaba un rifle y explosivos, algunos de ellos diseñados para ser lanzados desde un dron.

Los agentes hallaron al hombre oculto entre la malezas, el sospechoso trató de huir y esconderse en un inmueble en obra negra, pero al final fue detenido junto con el armamento en la comunidad de El Sifón.

En la inspección le fueron hallados un radio marca Motorola color negro, un arma larga tipo AK-47 calibre 7.62 x 39 mm, seis cargadores para arma larga del mismo calibre, 180 cartuchos y cuatro artefactos explosivos.

Temas Relacionados

SinaloaSan IgnacioNarco en Méxicomexico-noticias

