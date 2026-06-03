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¿Tienes riesgo de diabetes o presión alta? Estos hábitos matutinos pueden cambiar tu salud

La rutina recomendada por expertos permite identificar riesgos invisibles que podrían dañar el corazón y los riñones

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Ilustración acuarela de un corazón humano brillante y una arteria seccionada con glóbulos rojos y una gran acumulación de placa amarilla.
En México, 43% de las personas con hipertensión no sabe que la tiene. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, un tercio de la población adulta vive con hipertensión arterial y 43% de quienes la padecen desconoce su diagnóstico, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).

La mayoría no presenta síntomas, por lo que el daño avanza en silencio durante años antes de derivar en una complicación grave.

La hipertensión arterial causa más de 10 millones de muertes prevenibles cada año en el mundo, con mayor impacto en los países de ingresos bajos y medios, de acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Secretaría de Salud.

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Vista cercana de una persona adulta midiéndose la presión arterial en el brazo con un tensiómetro digital. En la mesa hay varias frutas y botellas de agua.
La hipertensión no duele ni avisa. El daño ya puede estar ocurriendo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguir ciertos hábitos saludables ayuda a reducir la presión arterial y a prevenir complicaciones graves como enfermedades cardiovasculares e insuficiencia renal, según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Qué factores provocan la presión arterial alta

El sedentarismo, el consumo elevado de sodio y alcohol, así como el tabaquismo, se asocian con presión arterial alta, según el INSP.

La OMS identifica además como factores de riesgo modificables las dietas ricas en grasas saturadas y trans, la poca ingesta de frutas y verduras y el sobrepeso u obesidad.

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Entre los factores no modificables se encuentran los antecedentes familiares, la edad avanzada y la diabetes.

Ilustración de un corazón rojo con rostro agotado y agrietado, rodeado de íconos de un celular, salero, silla, yogur light y cena tardía, en un consultorio borroso.
Medirse la presión por las mañanas es el primer paso para saber si se está en riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, los adultos consumen en promedio 3.1 gramos de sodio al día, equivalentes a 7.8 gramos de sal, cifra que rebasa el máximo de 2 gramos diarios que recomienda la OMS.

Los productos procesados y ultraprocesados son las principales fuentes de sodio en la dieta mexicana, según el INSP.

Esta situación provoca daño silencioso y progresivo en órganos vitales como el corazón, los riñones y los ojos.

Estos hábitos matutinos reducen el riesgo si los adoptas ahora

El INSP señala que reducir la presión arterial requiere modificar varios hábitos de forma simultánea.

Las recomendaciones incluyen limitar el sodio a un máximo de 2 gramos diarios, evitar el exceso de grasas saturadas, reducir el consumo de alcohol y tabaco y practicar al menos 150 minutos semanales de actividad física, según la OMS y las autoridades mexicanas.

Ilustración colorida que muestra nueve paneles con hábitos saludables: ejercicio, dieta balanceada, hidratación, sueño, meditación, evitar alcohol y refrescos, y bienestar mental
Los mexicanos consumen en promedio 3.1 gramos de sodio al día, casi el doble de lo que recomienda la OMS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar el consumo de sal por especias o hierbas naturales es una estrategia concreta para reducir la ingesta de sodio en la alimentación cotidiana, de acuerdo con los expertos.

Controlar el estrés también es relevante, ya que incrementa la resistencia vascular, indica el INSP.

Muchas personas con hipertensión asumen que el uso de medicamentos es suficiente y no consideran necesario modificar su comportamiento, especialmente con hábitos saludables matutinos, lo que agrava el daño a largo plazo.

Primer plano de una mujer adulta con expresión de angustia, sentada, tomándose el pecho con ambas manos sobre una luz roja intensa.
Más de 10 millones de muertes al año en el mundo son prevenibles si se controla la presión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo medirse la presión por las mañanas y qué cifras indican riesgo

La OMS precisa que el único método confiable para detectar presión alta es la medición directa de la presión arterial, que puede realizarse tanto en consulta médica como mediante dispositivos automáticos en casa.

La organización define la hipertensión como una presión arterial igual o superior a 140/90 mmHg (milímetros de mercurio) en dos días diferentes.

Mujer con camiseta azul, ojos cerrados y una mano en la sien, mientras un tensiómetro mide su presión arterial en el brazo. Un estetoscopio visible.
Dolor de cabeza, visión borrosa y dolor en el pecho pueden ser señales de una presión arterial muy alta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener una lectura confiable, el INSP y la OMS recomiendan hacerlo preferentemente por las mañanas.

La persona debe permanecer sentada y relajada al menos cinco minutos antes del procedimiento, sin haber consumido café o alcohol.

Una presión por debajo de 120/80 mmHg corresponde a un rango normal.

Una mesa de madera con un desayuno que incluye dos tostadas de aguacate, un tazón de avena con frutos rojos, jugo de naranja, té y un tensiómetro.
El corazón, los riñones y los ojos son los principales órganos afectados cuando la hipertensión no se trata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casos de presión arterial extremadamente elevada, por arriba de 180/120 mmHg, pueden aparecer síntomas como dolor de cabeza, visión borrosa y dolor en el pecho; en esos casos se requiere atención médica inmediata, advierte la OMS.

Medirse la presión al menos cada seis meses es necesario, sobre todo en personas con factores de riesgo como diabetes, obesidad o consumo de tabaco y alcohol, conforme a la información del Instituto Nacional de Salud Pública.

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