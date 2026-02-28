México

Colectivo condena asesinato de Rubí Gómez Tagle, madre buscadora de Sinaloa, exige investigación exhaustiva

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México exigió que se brinde protección a la familia de la madres buscadora

Foto: Guerreros Buscadores de Jalisco
Foto: Guerreros Buscadores de Jalisco

El asesinato de la madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle Robles, integrante del colectivo Corazones Unidos por Una Misma Causa, ocurrido en Mazatlán, Sinaloa, generó una condena inmediata por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y voces del ámbito político nacional.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México demandó una investigación bajo el protocolo de feminicidio y pidió protección para la familia de la víctima y sus compañeras de búsqueda.

Rubí Patricia Gómez Tagle Robles buscaba a su hijo Édgar Daniel López Gómez-Tagle, desaparecido desde el 29 de mayo de 2025 en Mazatlán.

En el comunicado emitido por la Red Nacional de Defensoras, la organización expresó su solidaridad con la familia de la defensora y con las integrantes del colectivo al que pertenecía.

La exigencia incluyó garantías de protección y medidas de atención integral para la familia de Rubí Patricia, así como el cumplimiento de la obligación de investigar y localizar a su hijo desaparecido.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México enfatizó que “las buscadoras son defensoras de derechos humanos” y pidió justicia para la víctima.

“Exigimos que se investigue como feminicidio, se proteja a su familia y colectivas, y se garantice justicia”, reiteró en su mensaje publicado en redes sociales.

Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también lamentó el asesinato de la madre buscadora, al afirmar que el hecho “nos lastima en lo más profundo, porque cuando matan a una madre que busca a su hijo, están asesinando también la esperanza de miles de familias mexicanas”.

“En este país hoy es más peligroso exigir justicia que ser criminal. Esa es la realidad que provocó MORENA. Un Estado debilitado, una autoridad ausente y una impunidad que insulta a millones. Es complicidad por omisión.

“Es un gobierno rebasado, doblado y superado por el crimen organizado. Mientras MORENA presume discursos, los delincuentes gobiernan territorios completos y las familias entierran a sus muertos”, añadió.

El dirigente nacional del PRI subrayó: “Hoy levantar la voz cuesta la vida. Hoy exigir justicia se paga con sangre. Y eso es una afrenta directa contra la dignidad de México”.

También expresó que desde su partido buscarán “rescatar” al país con autoridad, estrategia y amor, y agregó: “Es momento de recuperar el rumbo. De defender a la nación con carácter y con ley en la mano. De devolverle la paz a nuestra tierra”.

Organizaciones y colectivos de búsqueda reiteraron la urgencia de que se garantice la protección para quienes ejercen labores de localización de personas en Sinaloa y otras regiones del país.

De acuerdo con los primeros reportes, la madre buscadora fue atacada con arma punzocortante en su domicilio, lo que ha generado preocupación sobre la seguridad de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos.

