Asesinan a Jessica Macedonio Saldaña, secretaria de Salud de Atlixtac, Guerrero

También murió el asistente de la funcionaria, un hombre de aproximadamente 35 años

La Fiscalía del Estado (FGE) de Guerrero informó sobre la muerte de dos personas: un hombre y una mujer en Chilapa de Álvarez, se trata de Jessica Macedonio Saldaña quien se desempeñaba como titular de la Secretaría de Salud de Atlixtac.

De igual manera, fue asesinado el asistente de la funcionario, un sujeto identificado como Fulgencio Salgado Sánchez.

Los hechos fueron informados el 2 de marzo, fecha en la que la Fiscalía de la entidad publicó un informe en el que detallaron que fue iniciada una carpeta de investigación.

El mensaje de las autoridades
El mensaje de las autoridades

“Tras el reporte recibido, personal de esta Fiscalía acudió para realizar las diligencias ministeriales iniciales y llevar a cabo el procesamiento del sitio, a fin de recabar datos que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a los probables responsables.

A través de Facebook, el Ayuntamiento de Atlixtac expresó las condolencias del presidente municipal de la entidad, Guillermo Matías Marrón, quien ordenó iniciar las averiguaciones en el caso.

“El Presidente Municipal ha solicitado que las instancias correspondientes realicen las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos, a fin de que se actúe conforme a derecho y se deslinden las responsabilidades que resulten procedentes”, se puede leer.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

