Sentencian a tres hombres en Guerrero por el transporte de más de tres mil litros de huachicol en una lancha

Fueron detenidos por elementos de la Marina en costas de Acapulco

La unidad en la que viajaban los ahora condenados (FGR)

Las autoridades de Guerrero informaron sobre la condena de ocho años de prisión en contra de tres personas por su responsabilidad en posesión de hidrocarburos, además, los sentenciados deberán pagar una multa que supera los 800 mil pesos.

Se trata de Héctor “N”, Jeimmy “N” y Marco “N”, quienes fueron condenado como consecuencia de un procedimiento abreviado y quienes deberán pagar la multa que asciende a 829 mil 920 pesos (correspondientes a 8 mil días de multa), además de que los bienes con los que fueron capturados.

El arresto en aguas de Acapulco

Los tres hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en abril de 2023, los ahora sentenciados fueron ubicados a unas 196 millas náuticas al sureste del Puerto de Acapulco.

Los bidones incautados (FGR)

Los elementos de la Marina detuvieron a los hombres luego de hallarles 77 bidones, además de un tanque cubico, artefactos en los que había tres mil 689 litros de gasolina regular. Viajaban en una embarcación tipo lancha adaptada en la que había tres motores fuera de borda.

“El fiscal federal acreditó fehacientemente la culpabilidad de Héctor “N”, Jeimmy “N” y Marco “N”, por lo que la autoridad judicial dictó una sentencia de ocho años de prisión", es parte del reporte de los hechos compartido el 26 de febrero.

Las imágenes compartidas por la Coordinación para la Construcción de Paz del Estado de Guerrero muestran el vehículo de color azul y los diversos bidones asegurados.

Los tres hombres fueron sentenciados a ocho años de prisión (FGR)

Otros aseguramientos de hidrocarburo en el país

Por su parte, en Veracruz fue realizado un operativo que resultó en el aseguramiento de 82 mil 200 litros de hidrocarburo, 25 contendores, 17 tanques de almacenamiento y 149 vehículos tras cuatro cateos realizados en el municipio de Minatitlán.

Por el hallazgo de los indicios la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la apertura de una carpeta de investigación por la posible comisión de posesión ilícita de hidrocarburo.

Mientras que el 10 de febrero militares y personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) acudieron a un inmueble ubicado en el municipio de Tototlán, Jalisco para cumplimentaer una orden de cateo.

El resultado fue el aseguramiento de ocho mil litros de hidrocarburo, además de tres vehículos y la inhabilitación de una manguera que conectaba con una toma clandestina. Los uniformados revisaron el sitio debido a que notaron un olor a gasolina en la zona, lo cual derivó en la incautación de vehículos abandonados y el hidrocarburo.

En ninguno de los cateos realizados en Veracruz y Jalisco fueron realizadas detenciones.

