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Esto es lo que necesitan Pumas y Pachuca para clasificar a la siguiente Concachampions

Auriazules y Tuzos disputarán el subliderato de la Liga MX, en un duelo que además suma presión por el boleto internacional

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La Jornada 17 anticipa un duelo intenso que definirá pases y posiciones de liderato para ambas escuadras. (Fotos: REUTERS/ Eloisa Sanchez)
La Jornada 17 anticipa un duelo intenso que definirá pases y posiciones de liderato para ambas escuadras. (Fotos: REUTERS/ Eloisa Sanchez)

La Jornada 17 del Clausura 2026 se ha convertido en una auténtica final adelantada para Pumas y Pachuca. Ambos equipos llegan con la mira puesta en el subliderato de la tabla y en el último boleto mexicano a la Concacaf Champions Cup 2027, separados apenas por un punto en la tabla anual.

El duelo en el Estadio Hidalgo no sólo definirá su futuro internacional, también marcará el cierre de un torneo lleno de presión y expectativas.

Pumas y Pachuca dependen de sí mismos para mantener vivas sus aspiraciones nacionales y regionales. REUTERS/Eloisa Sanchez
Pumas y Pachuca dependen de sí mismos para mantener vivas sus aspiraciones nacionales y regionales. REUTERS/Eloisa Sanchez

Los universitarios tienen la ventaja mínima, mientras que los Tuzos dependen de un triunfo para arrebatarles el pase. La tensión es máxima: un empate podría complicar a ambos si América logra sumar y superarlos en la clasificación.

Lo que necesita Pumas

El conjunto del Pedregal llega con ventaja en la tabla, pero no puede confiarse.

  • Posición actual: 6º lugar con 54 puntos.
  • Último rival: victoria ante Atlético de San Luis.
  • Balance de temporada: 16 triunfos, 6 empates y 11 derrotas.
  • Escenario ideal: ganar o empatar en Hidalgo para mantener el sexto puesto.
  • Riesgo: si América suma y Pumas no logra puntuar, podría perder su lugar.
La buena racha de los felinos, aunado a su ligera ventaja en la porcentual los plantea como los favoritos en el trámite. REUTERS/Eloisa Sanchez
La buena racha de los felinos, aunado a su ligera ventaja en la porcentual los plantea como los favoritos en el trámite. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, Pumas depende de sí mismo: un resultado positivo en la última jornada aseguraría su tercera participación consecutiva en Concachampions.

Lo que necesita Pachuca

Los Tuzos llegan con la obligación de ganar para no depender de terceros.

  • Posición actual: 7º lugar con 53 puntos, uno menos que Pumas.
  • Último rival: derrota contra Xolos de Tijuana.
  • Balance de temporada: 15 victorias, 8 empates y 10 derrotas.
  • Escenario ideal: vencer a Pumas y quedarse con el sexto puesto.
  • Alternativas: si no gana, podría aspirar vía Liguilla (llegando a la final) o mediante la Leagues Cup.
Impulsados por su afición y como el caballo negro del Clausura 2026, los Tuzos se jugarán todo en el Hidalgo. REUTERS/Eloisa Sanchez
Impulsados por su afición y como el caballo negro del Clausura 2026, los Tuzos se jugarán todo en el Hidalgo. REUTERS/Eloisa Sanchez

Para Pachuca, el partido contra los auriazules es una final anticipada: sólo los tres puntos garantizan su presencia internacional.

El duelo decisivo en el Hidalgo

El choque en el Estadio Hidalgo será el punto de inflexión para ambos equipos.

  • Tabla anual: Pumas (54 pts, 6º) vs Pachuca (53 pts, 7º).
  • Último boleto: se definirá entre ellos en la Jornada 17.
  • Implicación: el ganador asegura el pase directo; el perdedor dependerá de combinaciones de escenarios y resultados.
  • Factor afición: Pachuca contará con el respaldo de su público, mientras que Pumas buscará mantener la calma y aprovechar su buen momento.
El ganador del Pumas vs Pachuca asegurará su pase y la mejor posición en la liga.(Foto: Jesús Avilés)
El ganador del Pumas vs Pachuca asegurará su pase y la mejor posición en la liga.(Foto: Jesús Avilés)

En este sentido, el partido se presenta como más que un cierre de torneo: es una batalla por el prestigio internacional y la continuidad de proyectos que buscan consolidarse en el continente.

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