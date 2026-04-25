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Le quitan la tarjeta roja a Marcel Ruíz pero Toluca no podrá utilizarlo por esta razón

La Comisión Disciplinaria retiró la tarjeta roja a Marcel Ruiz, pero el mediocampista de Toluca no podrá jugar la última jornada del Clausura 2026

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Ruiz no estará con Toluca ante Léon. REUTERS/Eloisa Sanchez
Ruiz no estará con Toluca ante Léon. REUTERS/Eloisa Sanchez

El futuro de Marcel Ruíz en el Clausura 2026 pende de un hilo tras verse involucrado en situaciones que podrían marginarlo de la etapa final del torneo.

Considerado uno de los jugadores con mayor proyección en el futbol mexicano, el mediocampista de Toluca experimentó una cadena de sucesos que amenazan con interrumpir abruptamente su participación en la competencia.

Tras una polémica expulsión sufrida frente a Mazatlán y la presión de una recuperación exprés por una lesión de rodilla, el panorama inmediato de Marcel Ruíz cambió radicalmente: en lugar de continuar en la Liga MX con Toluca, su foco se trasladó a la convocatoria de la Selección Mexicana con vistas al Mundial 2026.

La Comisión Disciplinaria de la Liga MX retiró la tarjeta roja a Marcel Ruiz tras la jugada polémica en el partido entre Mazatlán y Toluca en la Jornada 16.

La acción, que el árbitro Marco Antonio Ortiz sancionó como expulsión directa después de revisar el VAR, se consideró juego brusco, pero la Comisión determinó que no ameritaba la tarjeta roja.

Toluca no podrá contar con Ruiz por insultos al cuerpo arbitral

Aunque la sanción por la jugada quedó sin efecto, Marcel Ruiz no jugará la Jornada 17.

El motivo: la Comisión mantuvo la suspensión de un partido por insultos y lenguaje ofensivo al cuerpo arbitral, según el reporte disciplinario.

Por esto, el mediocampista no estará disponible para el duelo de Toluca ante León, cerrando así su participación en el Clausura 2026.

La decisión ocurrió en un momento clave para Ruiz, quien buscaba consolidarse en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

La sanción pudo influir en su consideración para la lista final, aunque fuentes cercanas al equipo nacional aseguraban que seguía en el radar del técnico Javier Aguirre.

Foto de archivo de Marcel Ruiz, quien buscará estar con México en el Mundial pese a una lesión en la rodilla. Estadio Nemesio Diez, Toluca, México. 13 de febrero de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
Foto de archivo de Marcel Ruiz, quien buscará estar con México en el Mundial pese a una lesión en la rodilla. Estadio Nemesio Diez, Toluca, México. 13 de febrero de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Toluca busca renovar a joya sudamericana

La directiva de Toluca busca asegurar la permanencia de Federico Pereira, defensor central uruguayo de 26 años que ha sido figura clave en la obtención del bicampeonato.

Considerado uno de los pilares del equipo, los Diablos apuestan por consolidar su proyecto a largo plazo blindando al jugador y adelantándose en el mercado de pases.

Según información de César Luis Merlo y Sebas Giovanelli, la dirigencia tiene la intención de ofrecer a Federico Pereira una extensión de contrato hasta junio de 2031, acompañada de una mejora salarial que respalde su condición de referente dentro del plantel.

Este movimiento no sólo respondería a la necesidad de mantener estabilidad en la plantilla, sino también a la ambición de consolidar un proyecto que pueda competir enLiga MXy en laCopa de Campeones de la Concacaf.

Las intenciones de Toluca pasan por asegurar la continuidad de Federico Pereira antes de que otros clubes busquen concretar su incorporación, según los reportes recientes.

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