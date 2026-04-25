EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de abril: asesinaron a dos personas con cuchillo en Martín Carrera, CDMX

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este 23 de abril a 23 individuos y entidades que conforman una sofisticada red de adquisición de opioides sintéticos con vínculos con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa , designado como Organización Terrorista Extranjera.

La defensa de Fernando Farías Laguna , contralmirante detenido en Argentina por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos, ha puesto en el centro del debate la actuación del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán .

Desde el inicio de la Operación Enjambre , una estrategia enfocada en investigar y detener a servidores públicos vinculados con delitos de alto impacto , la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ( FGJEM ) logró la obtención de sentencias que en conjunto suman mil 146 años y seis meses de prisión en contra de 20 objetivos prioritarios .

Cuatro hombres han sido detenidos tras el ataque a balazos a la taquería El Pastorcito de la Anáhuac , ubicada en la colonia Torres de Potrero , alcaldía Álvaro Obregón . Aquel atentado dejó como saldo cinco personas heridas , entre ellas una mujer, quienes requirieron traslado hospitalario.

El Estado de México ( Edomex ) presentó variaciones en la percepción de inseguridad entre su población, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana ( ENSU ) correspondientes a abril de 2026 , donde siguen reprobados diversos municipios a pesar de las pequeñas reducciones porcentuales.

Personal de la Fiscalía de la Ciudad de México realizó las indagatorias por un doble asesinato con arma blanca en un domicilio de la colonia Martín Carrera, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Hay un detenido .

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