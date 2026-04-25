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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de abril: asesinaron a dos personas con cuchillo en Martín Carrera, CDMX

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La banda delictiva responsable de la muerte de un optómetra en enero de 2026 actuó en una cancha fútbol del sector - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La banda delictiva responsable de la muerte de un optómetra en enero de 2026 actuó en una cancha fútbol del sector - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
13:51 hsHoy

Matan a dos personas en Martín Carrera, CDMX

Personal de la Fiscalía de la Ciudad de México realizó las indagatorias por un doble asesinato con arma blanca en un domicilio de la colonia Martín Carrera, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Hay un detenido.

13:38 hsHoy

Ecatepec lidera percepción de inseguridad en Edomex pese a ligera mejora: encuesta ENSU-INEGI abril 2026

El municipio mexiquense pasó de 88 a 87.6 por ciento en percepción de inseguridad

El municipio de Ecatepec tiene el primer lugar a nivel estatal por la alta percepción de inseguridad (especial)
El municipio de Ecatepec tiene el primer lugar a nivel estatal por la alta percepción de inseguridad (especial)

El Estado de México (Edomex) presentó variaciones en la percepción de inseguridad entre su población, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondientes a abril de 2026, donde siguen reprobados diversos municipios a pesar de las pequeñas reducciones porcentuales.

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13:38 hsHoy

Aseguran pluma pistola y arma larga tras ataque a balazos en taquería de la CDMX: suman cuatro detenidos

El atentado presuntamente está relacionado con grupos criminales de la capital

Uno de los cuatro hombres detenidos por el ataque es menor de edad. Crédito: Redes sociales y SSC
Uno de los cuatro hombres detenidos por el ataque es menor de edad. Crédito: Redes sociales y SSC

Cuatro hombres han sido detenidos tras el ataque a balazos a la taquería El Pastorcito de la Anáhuac, ubicada en la colonia Torres de Potrero, alcaldía Álvaro Obregón. Aquel atentado dejó como saldo cinco personas heridas, entre ellas una mujer, quienes requirieron traslado hospitalario.

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13:37 hsHoy

Operación Enjambre: autoridades logran sentencias contra 20 implicados en el Edomex

Autoridades han desarticulado redes criminales infiltradas en corporaciones municipales

Autoridades logran sentencias contra 20 implicados en diversos delitos gracias al Operativo Enjambre (FGJEM)
Autoridades logran sentencias contra 20 implicados en diversos delitos gracias al Operativo Enjambre (FGJEM)

Desde el inicio de la Operación Enjambre, una estrategia enfocada en investigar y detener a servidores públicos vinculados con delitos de alto impacto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró la obtención de sentencias que en conjunto suman mil 146 años y seis meses de prisión en contra de 20 objetivos prioritarios.

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13:36 hsHoy

Abogado de Fernando Farías Laguna acusa omisiones del exsecretario de Marina en trama de huachicol fiscal

Mendieta sostiene que Fernando Farías Laguna denunció los hechos y que su nombre fue utilizado como pantalla para encubrir a los verdaderos responsables de la red de huachicol fiscal

José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina. (Cuartoscuro)
José Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina. (Cuartoscuro)

La defensa de Fernando Farías Laguna, contralmirante detenido en Argentina por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos, ha puesto en el centro del debate la actuación del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

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13:36 hsHoy

De ‘La Gaby’ a ‘Martita’: así es como Los Chapitos han delegado sus poderosas redes financieras y logísticas a mujeres

La reciente red sancionada por la OFAC ha expuesto cómo mujeres clave operan la compra de precursores químicos, el lavado de dinero y la logística del fentanilo para Los Chapitos en varios países

Collage editorial que ilustra el papel estratégico de mujeres empresarias, operadoras financieras y corredoras de precursores, junto a Los Chapitos, en la compleja red del Cártel de Sinaloa, tras recientes sanciones de la OFAC. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Collage editorial que ilustra el papel estratégico de mujeres empresarias, operadoras financieras y corredoras de precursores, junto a Los Chapitos, en la compleja red del Cártel de Sinaloa, tras recientes sanciones de la OFAC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este 23 de abril a 23 individuos y entidades que conforman una sofisticada red de adquisición de opioides sintéticos con vínculos con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, designado como Organización Terrorista Extranjera.

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