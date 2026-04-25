Las mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegan a la CCXPMX26

Maple, Zayu y Clutch llegan a la CCXPMX26 a 48 días del Mundial 2026. (FIFA)

Las mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 debutaron este viernes ante el público mexicano en la CCXP México 2026, la convención de cultura pop más grande del país, donde Maple, Zayu y Clutch tomaron el Opening Stage junto al influencer Ramón Villa a 48 días de que arranque el torneo más grande en la historia del futbol.

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 será la primera en disputarse en tres países —Canadá, México y Estados Unidos— con 48 selecciones y 16 ciudades sede. El partido inaugural está programado para el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Maple, Zayu y Clutch presentan el Mundial ante la afición capitalina

La aparición de las tres mascotas en el Opening Stage de la CCXPMX26 marcó el momento en que la fiebre mundialista llegó formalmente al circuito de cultura pop de la capital.

Acompañadas por Ramón Villa, el trío animado presentó el torneo ante una audiencia que, en su mayoría, suele concentrarse en cómics, series y videojuegos.

Maple, Zayu y Clutch debutaron este viernes ante el público mexicano en el Opening Stage de la convención de cultura pop junto al influencer Ramón Villa. (Instagram: ramonvillazg)

Tras la presentación en el escenario, Maple, Zayu y Clutch bajaron al encuentro de la afición. Decenas de fans se formaron para tomarse fotografías con el trío.

La convivencia confirmó que la fiebre mundialista no se limita a los estadios ni a los canales deportivos.

La participación del trío en la CCXPMX26 no cierra este día. La organización confirmó que Maple, Zayu y Clutch regresarán el domingo para una colaboración sorpresa cuyo contenido aún no se ha revelado. La promesa de un cierre con algo inesperado mantiene la expectativa entre quienes no pudieron asistir al Opening Stage.

¿Quiénes son las tres mascotas?

Las mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Maple, Zayu y Clutch.REUTERS/Jeenah Moon

Cada mascota representa a uno de los países anfitriones.

Maple, el alce, encarna a Canadá: guardameta creativo, resiliente y con un estilo propio forjado en el recorrido por todas las provincias y territorios del país.

Zayu, el jaguar, es México: delantero ágil cuyo nombre significa “unidad”, “fortaleza” y “alegría”, habitante de las selvas del sur del país y promotor de la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición.

Clutch, el águila, representa a Estados Unidos: mediocampista de espíritu insaciable y curiosidad sin límites, Clutch recorre el país con optimismo y convierte cada reto en una oportunidad. Audaz dentro del campo y fuente de inspiración fuera de él, su función natural es unir a las personas que lo rodean.

Juntas, las tres mascotas condensan el espíritu de una Copa del Mundo que, por primera vez, no tiene un solo anfitrión ni una sola cultura como telón de fondo.