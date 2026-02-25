Director de la policía en Guerrero resulta herido en enfrentamiento: hay otro policía lesionado

Cuatro fueron detenidos tras el ataque al director de seguridad que acudió a un llamado por detonaciones con armas de fuego Doto: Ayuntamiento de Benito Juárez, Guerrero

La tarde del martes 24 de febrero, un operativo desplegado en respuesta a una llamada de auxilio en El Arenal de Álvarez, municipio de Benito Juárez, terminó con la detención de Eliseo “N”, Arcadio “N”, Martín “N” y María “N”. La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que los cuatro enfrentarán cargos por lesiones calificadas en agravio del funcionario y homicidio calificado en grado de tentativa contra un elemento de la Guardia Nacional.

El ataque ocurrió después de que habitantes del lugar reportaron la presencia de individuos armados que, según informes oficiales, se encontraban en actitud hostil y bajo los efectos del alcohol. Al arribar al sitio, el convoy conformado por policías municipales y fuerzas federales fue recibido a tiros desde el interior de una vivienda, lo que desencadenó un intercambio de disparos en la calle principal de la localidad.

Yosdin Jacobo Gil Huitz se desplazaba a bordo de una camioneta blindada, lo que le permitió evitar lesiones de gravedad. En el enfrentamiento, un agente de la Guardia Nacional resultó herido y ambos fueron trasladados para recibir atención médica. La Fiscalía General del Estado confirmó que los dos se encuentran fuera de peligro. Alrededor de las diez de la noche, tras varias horas de tensión, se logró la captura de los presuntos responsables, quienes serán puestos a disposición del Ministerio Público.

Durante la operación, las autoridades aseguraron un importante arsenal: seis armas largas, cuatro armas cortas, una granada, once cargadores y 268 cartuchos útiles de diverso calibre. Además, se incautaron aproximadamente cuatro kilos de cristal en piedra y 33 dosis adicionales de la misma droga, junto con equipo táctico diverso. Todo el material quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado como parte de la investigación en curso.

Cinta de acordonamiento delimita una escena del crimen mientras autoridades realizan labores de investigación tras un asesinato ocurrido en vía pública. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intervención fue resultado de un esfuerzo coordinado entre la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal. Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener la colaboración interinstitucional para esclarecer los hechos y garantizar la aplicación de la ley.

La comunidad de El Arenal de Álvarez, también conocida como Arenal de Paco, se ubica en la región de la Costa Grande de Guerrero, cerca del río Atoyac. La zona ha sido escenario de episodios violentos en el pasado. El 24 de enero, exactamente un mes antes del ataque más reciente, Yosdin Jacobo Gil Huitz ya había sido víctima de un atentado armado en la comunidad de Santa Rosa, dentro del mismo municipio. En aquella ocasión, el blindaje de su vehículo impidió que resultara lesionado.

Hasta el momento, el ayuntamiento de San Jerónimo no ha emitido un posicionamiento oficial respecto a los hechos. Mientras tanto, la vigilancia en la región se ha reforzado, con la presencia de fuerzas estatales y federales para prevenir nuevos incidentes y brindar mayor seguridad a los habitantes.

Imágenes y videos que circularon en plataformas digitales documentaron los momentos de mayor tensión en El Arenal de Álvarez, con detonaciones de armas de alto calibre y el despliegue de elementos de seguridad en el área. El operativo permitió restablecer la calma después de varias horas de incertidumbre entre la población.

Las investigaciones continúan para determinar la posible vinculación de los detenidos con grupos delictivos que operan en la región y establecer el origen del arsenal y las sustancias aseguradas. Las autoridades mantienen bajo resguardo todo el material incautado como parte de la carpeta de investigación abierta por estos hechos.

