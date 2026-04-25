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Jacob Rodríguez, talento con raíces mexicanas, es seleccionado por los Miami Dolphins en el Draft 2026 de la NFL

Rodríguez fue pieza clave en la defensiva de los Texas Tech durante su etapa colegial

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El Draft 2026 de la NFL continúa dejando historias destacadas en sus rondas intermedias, y una de las más llamativas tiene un vínculo directo con México.

Los Miami Dolphins apostaron por el linebacker Jacob Rodríguez, jugador con ascendencia mexicana, quien fue seleccionado en la segunda ronda como el pick global número 43, consolidándose como una de las incorporaciones defensivas más relevantes del proceso.

Selección de Miami Dolphins y el impacto en el Draft 2026

(Kirby Lee-Imagn Images)
(Kirby Lee-Imagn Images)

Durante la jornada de segunda y tercera ronda del Draft 2026 de la NFL, los Miami Dolphins sumaron a su defensiva al apoyador Jacob Rodríguez, procedente de la universidad de Texas Tech.

Con esta elección en el pick #43 global, el equipo reforzó su unidad defensiva tras haber seleccionado previamente a Kadyn Proctor y Chris Johnson en la primera ronda.

La llegada de Rodríguez llamó la atención no solo por su perfil deportivo, sino también por su vínculo con México, ya que se trata de un jugador nacido en Minnesota, pero con ascendencia mexicana, algo que ha expresado públicamente en distintas ocasiones.

En el ámbito colegial, desarrolló su carrera en Texas Tech, donde se consolidó como uno de los defensivos más destacados del futbol americano universitario.

Trayectoria en Texas Tech y perfil como jugador defensivo

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Jacob Rodríguez, de 23 años, se desempeña como linebacker externo y tuvo un paso sobresaliente por el futbol colegial con los Texas Tech Red Raiders. Su rendimiento lo colocó entre los jugadores más influyentes a nivel nacional durante la temporada, al punto de ser considerado para el Trofeo Heisman, donde finalizó en la quinta posición.

Aunque no obtuvo el premio, su temporada fue reconocida con múltiples distinciones individuales. Fue seleccionado de manera unánime como All American y recibió el Bednarik Award como mejor defensivo del país, además del Butkus Award como mejor linebacker. También fue galardonado con el Nagurski Trophy como mejor defensivo y nombrado Jugador Defensivo del Año en la Big 12.

Su llegada a los Miami Dolphins representa una de las apuestas defensivas más relevantes del Draft 2026, con un jugador que combina producción colegial de élite y un perfil físico adaptado al nivel profesional de la NFL.

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