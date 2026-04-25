México

CCXP 2026: Aaron Paul revela a qué zona de México viaja más y repite icónica frase de Breaking Bad

El co-protagonista de la serie confesó el amor que tiene por el país

Guardar
Foto: Mariana Campos / Infobae México
Foto: Mariana Campos / Infobae México

Aaron Paul visitó México y presumió que incluso tiene un negocio de mezcal junto a Brian Cranston, además, reveló ante sus fans en la CCXP que tiene un lugar favorito en el país: Oaxaca.

Paul confesó que suele viajar a México al menos una vez por año y que Puerto Escondido, Oaxaca es uno de sus destinos favoritos.

El actor expresó: “Esta es mi cuarta vez en Ciudad de México, podría decirse que es una de las mejores ciudades del planeta. Me tiene enamorado”.

De igual forma, expresó su profundo amor por México “Amo el arte, la gente, la comida, la bebida”.

El impresionante récord de Aaron Paul

En vivo en la CCXP, los fans del actor que dio vida a Jesse Pinkman le pidieron que gritara “¡Science, bitch!“, una de las icónicas frases del personaje cuando logran cocinar metanfetamina con un alto grado de pureza.

En el Thunder Stage, el actor confesó que aún lo frenan en la calle para que grite la frase y cree que es la persona en la Tierra que más ha pronunciado esa palabra.

Incluso en plena CCXP le pidieron la icónica frase tras perder en Semana Inglesa con Javier Ibarreche, conductor del panel.

El actor pronuncia una frase de su personaje en la serie Breaking Bad, donde dio vida a Jesse Pinkman (Mariana L. Martínez/Infobae México)

Aaron Paul, su trabajo profesional y su amistad con Bryan Cranston

El actor confesó que su mejor amigo es Bryan —quién protagonizó Breaking Bad—, lo describió como un hombre “profesional en el trabajo”, pero también “muy inmaduro”, lo que lo vuelve un combo completo.

“Tras terminar Breaking Bad, nos reunimos en Nueva York e incluso fundamos Dos hombres, esa bebida terrible con una advertencia de embriagamiento en la etiqueta”, bromeó.

Respecto a lo que más “odia” de su trabajo, es tener que realizar largas jornadas de hasta 20 horas, pero se dijo agradecido por ello.

Al lado de Walter White se encuentra Jesse Pinkman (interpretado por Aaron Paul), el exalumno del profesor de química en una escuela secundaria en Albuquerque, estado de Nuevo México (Estados Unidos) - crédito A&E
Al lado de Walter White se encuentra Jesse Pinkman (interpretado por Aaron Paul), el exalumno del profesor de química en una escuela secundaria en Albuquerque, estado de Nuevo México (Estados Unidos) - crédito A&E

Cómo era Aaron Paul antes de la fama

A la pregunta sobre su vida antes de la fama, Paul no dudó en recordar los momentos difíciles que atravesó, cuando la inestabilidad económica y la preocupación por el pago de la renta formaban parte de su día a día.

El salto a la fama con el personaje de Jesse Pinkman transformó su realidad por completo, permitiéndole ahora disfrutar junto a su familia de experiencias antes inalcanzables.

Cabe señalar que se trató del sexto programa piloto que realizó, ya que anteriormente grabó muchos primeros capítulos de proyectos que nunca llegaron a ser series.

Durante el evento, el actor también reveló que conserva objetos del set de Breaking Bad, como la máscara de gas que utilizaba su personaje, manteniendo así vivo el recuerdo de una etapa fundamental en su carrera.

La participación de Aaron Paul en la CCXP México 2026 destacó no solo por las anécdotas y recuerdos compartidos, sino también por el mensaje dirigido a los jóvenes sobre la importancia de la dedicación y el enfoque para alcanzar los sueños.

El actor insistió en que la constancia fue clave para superar las dificultades y abrirse camino en la industria del entretenimiento.

<br>

Temas Relacionados

Aaron PaulCCXP 2026Breaking Badmexico-entretenimiento

Más Noticias

Christian Nodal y Ángela Aguilar ponen fin a rumores de separación: comparten fotos y videos juntos en Zacatecas

Las publicaciones de la pareja desde su rancho en Zacatecas llegan tras semanas de rumores de separación e infidelidad

Christian Nodal y Ángela Aguilar ponen fin a rumores de separación: comparten fotos y videos juntos en Zacatecas

Ecatepec lidera percepción de inseguridad en Edomex pese a ligera mejora: encuesta ENSU-INEGI abril 2026

El municipio mexiquense pasó de 88 a 87.6 por ciento en percepción de inseguridad

Ecatepec lidera percepción de inseguridad en Edomex pese a ligera mejora: encuesta ENSU-INEGI abril 2026

Las mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegan a la CCXPMX26

Maple, Zayu y Clutch debutaron ante el público mexicano en el Opening Stage de la convención de cultura pop junto al influencer Ramón Villa

Las mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegan a la CCXPMX26

Lupita Villalobos es dada de alta tras estar una semana en el hospital y renunciar a Supernova Génesis 2026

Después de una semana internada, la integrante de “Las Alucines” deberá enfocarse en una rehabilitación intensiva

Lupita Villalobos es dada de alta tras estar una semana en el hospital y renunciar a Supernova Génesis 2026

Exhiben en redes remodelación fallida en estación Taxqueña: critican a Rubalcava por gestión en el Metro de la CDMX

Internautas muestran cómo quedó la remodelación del transporte naranja

Exhiben en redes remodelación fallida en estación Taxqueña: critican a Rubalcava por gestión en el Metro de la CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ecatepec lidera percepción de inseguridad en Edomex pese a ligera mejora: encuesta ENSU-INEGI abril 2026

Ecatepec lidera percepción de inseguridad en Edomex pese a ligera mejora: encuesta ENSU-INEGI abril 2026

Aseguran pluma pistola y arma larga tras ataque a balazos en taquería de la CDMX: suman cuatro detenidos

Maru Campos anuncia unidad especial para investigar hechos en los que murieron dos agentes de la CIA

Asesinan a Ángel Pantoja, coordinador de homicidios de la FGE Baja California

Sentencian en EEUU a Mónica Torres, mexicana encargada de narcolaboratorios y lavado de dinero para cárteles mexicanos

ENTRETENIMIENTO

Lupita Villalobos es dada de alta tras estar una semana en el hospital y renunciar a Supernova Génesis 2026

Lupita Villalobos es dada de alta tras estar una semana en el hospital y renunciar a Supernova Génesis 2026

Supernova Génesis 2026: nueva cartelera tras la salida de Lupita Villalobos y Samadhi Zendejas

Sebastián Rulli sorprende al mostrar fotos inéditas con Angelique Boyer desde China

Flor Vigna espera ganarle a Alana Flores en Supernova Génesis para que “no se dedique nunca más al boxeo”

Se hace viral supuesta respuesta de Canelo Álvarez a los rumores de un amorío con Ángela Aguilar

DEPORTES

Las mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegan a la CCXPMX26

Las mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegan a la CCXPMX26

Le quitan la tarjeta roja a Marcel Ruíz pero Toluca no podrá utilizarlo por esta razón

Padres de San Diego visitan la Liga Olmeca e imparten clases a niños a horas de la Mexico City Series 2026

Victor Manuel Vucetich aclara si volvería a dirigir a Rayados de Monterrey

Esta es la joya sudamericana que Toluca buscaría firmar hasta 2031