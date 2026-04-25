CCXP 2026: Aaron Paul revela a qué zona de México viaja más y repite icónica frase de Breaking Bad

Foto: Mariana Campos / Infobae México

Aaron Paul visitó México y presumió que incluso tiene un negocio de mezcal junto a Brian Cranston, además, reveló ante sus fans en la CCXP que tiene un lugar favorito en el país: Oaxaca.

Paul confesó que suele viajar a México al menos una vez por año y que Puerto Escondido, Oaxaca es uno de sus destinos favoritos.

El actor expresó: “Esta es mi cuarta vez en Ciudad de México, podría decirse que es una de las mejores ciudades del planeta. Me tiene enamorado”.

De igual forma, expresó su profundo amor por México “Amo el arte, la gente, la comida, la bebida”.

El impresionante récord de Aaron Paul

En vivo en la CCXP, los fans del actor que dio vida a Jesse Pinkman le pidieron que gritara “¡Science, bitch!“, una de las icónicas frases del personaje cuando logran cocinar metanfetamina con un alto grado de pureza.

En el Thunder Stage, el actor confesó que aún lo frenan en la calle para que grite la frase y cree que es la persona en la Tierra que más ha pronunciado esa palabra.

Incluso en plena CCXP le pidieron la icónica frase tras perder en Semana Inglesa con Javier Ibarreche, conductor del panel.

El actor pronuncia una frase de su personaje en la serie Breaking Bad, donde dio vida a Jesse Pinkman (Mariana L. Martínez/Infobae México)

Aaron Paul, su trabajo profesional y su amistad con Bryan Cranston

El actor confesó que su mejor amigo es Bryan —quién protagonizó Breaking Bad—, lo describió como un hombre “profesional en el trabajo”, pero también “muy inmaduro”, lo que lo vuelve un combo completo.

“Tras terminar Breaking Bad, nos reunimos en Nueva York e incluso fundamos Dos hombres, esa bebida terrible con una advertencia de embriagamiento en la etiqueta”, bromeó.

Respecto a lo que más “odia” de su trabajo, es tener que realizar largas jornadas de hasta 20 horas, pero se dijo agradecido por ello.

Al lado de Walter White se encuentra Jesse Pinkman (interpretado por Aaron Paul), el exalumno del profesor de química en una escuela secundaria en Albuquerque, estado de Nuevo México (Estados Unidos) - crédito A&E

Cómo era Aaron Paul antes de la fama

A la pregunta sobre su vida antes de la fama, Paul no dudó en recordar los momentos difíciles que atravesó, cuando la inestabilidad económica y la preocupación por el pago de la renta formaban parte de su día a día.

El salto a la fama con el personaje de Jesse Pinkman transformó su realidad por completo, permitiéndole ahora disfrutar junto a su familia de experiencias antes inalcanzables.

Cabe señalar que se trató del sexto programa piloto que realizó, ya que anteriormente grabó muchos primeros capítulos de proyectos que nunca llegaron a ser series.

Durante el evento, el actor también reveló que conserva objetos del set de Breaking Bad, como la máscara de gas que utilizaba su personaje, manteniendo así vivo el recuerdo de una etapa fundamental en su carrera.

La participación de Aaron Paul en la CCXP México 2026 destacó no solo por las anécdotas y recuerdos compartidos, sino también por el mensaje dirigido a los jóvenes sobre la importancia de la dedicación y el enfoque para alcanzar los sueños.

El actor insistió en que la constancia fue clave para superar las dificultades y abrirse camino en la industria del entretenimiento.

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