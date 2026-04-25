Toros de Tijuana inauguran su estadio con victoria sobre Acereros de Monclova

(Captura de pantalla / Claro Sports)

El arranque de una nueva etapa para los Toros de Tijuana en su casa quedó marcado con una victoria ajustada.

En la inauguración oficial del Toros Mobil Park, el conjunto fronterizo superó 2-1 a los Acereros de Monclova en un duelo definido por la respuesta ofensiva en la tercera entrada y el trabajo del bullpen en los episodios finales.

El encuentro, disputado este 24 de abril, dejó como punto de quiebre un intercambio de carreras en el tercer inning, donde ambos equipos lograron mover la pizarra, pero Tijuana aprovechó mejor sus oportunidades con hombres en base.

Ataque oportuno en la tercera entrada define el juego

(Captura de pantalla / Claro Sports)

Monclova abrió el marcador en la parte alta de la tercera entrada. Tras colocar corredores en posición de anotar, José Peraza conectó un sencillo al jardín izquierdo que permitió la carrera de Eric Filia, colocando el 1-0 para la visita.

La respuesta de Tijuana fue inmediata. En la parte baja del mismo episodio, Hernán Pérez inició el ataque con un doble, seguido por un sencillo de Franchy Cordero, que impulsó la carrera del empate. Con la ofensiva encendida, Aderlin Rodríguez conectó un imparable al jardín izquierdo que remolcó la segunda anotación, dando la vuelta al marcador 2-1.

A partir de ese momento, el juego se cerró en el duelo entre lanzadores y defensivas, sin cambios en la pizarra.

Pitcheo de Tijuana sostiene la ventaja en los innings finales

(Captura de pantalla / Claro Sports)

Tras la tercera entrada, el encuentro se mantuvo bajo control del pitcheo de ambos equipos. Monclova tuvo una oportunidad importante en la sexta entrada con sencillos consecutivos de Isaac Rodríguez y Edson García, aunque la defensa de Tijuana evitó el daño con una jugada en tercera base que detuvo el avance.

Tijuana también generó presión en la quinta entrada con tráfico en las bases mediante imparables de Rafael Ortega, Hernán Pérez y Franchy Cordero, pero no logró ampliar la ventaja.

En el cierre del juego, el bullpen de los Toros mantuvo el control. La octava entrada concluyó con un intento de robo frustrado, mientras que en la novena, un pelotazo permitió a Monclova colocar un corredor en base sin poder capitalizarlo. El cierre llegó con el ponche a Rodolfo Amador, asegurando la victoria de Tijuana por 2-1.

Fuente: reporte del juego Toros de Tijuana vs Acereros de Monclova, 24 de abril, inauguración del Toros Mobil Park.