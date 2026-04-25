México Deportes

Toros de Tijuana inauguran su estadio con victoria sobre Acereros de Monclova

Tijuana logró contener la presión final de Monclova en un cierre de juego ajustado

Guardar
(Captura de pantalla / Claro Sports)
(Captura de pantalla / Claro Sports)

El arranque de una nueva etapa para los Toros de Tijuana en su casa quedó marcado con una victoria ajustada.

En la inauguración oficial del Toros Mobil Park, el conjunto fronterizo superó 2-1 a los Acereros de Monclova en un duelo definido por la respuesta ofensiva en la tercera entrada y el trabajo del bullpen en los episodios finales.

El encuentro, disputado este 24 de abril, dejó como punto de quiebre un intercambio de carreras en el tercer inning, donde ambos equipos lograron mover la pizarra, pero Tijuana aprovechó mejor sus oportunidades con hombres en base.

Ataque oportuno en la tercera entrada define el juego

(Captura de pantalla / Claro Sports)
(Captura de pantalla / Claro Sports)

Monclova abrió el marcador en la parte alta de la tercera entrada. Tras colocar corredores en posición de anotar, José Peraza conectó un sencillo al jardín izquierdo que permitió la carrera de Eric Filia, colocando el 1-0 para la visita.

La respuesta de Tijuana fue inmediata. En la parte baja del mismo episodio, Hernán Pérez inició el ataque con un doble, seguido por un sencillo de Franchy Cordero, que impulsó la carrera del empate. Con la ofensiva encendida, Aderlin Rodríguez conectó un imparable al jardín izquierdo que remolcó la segunda anotación, dando la vuelta al marcador 2-1.

A partir de ese momento, el juego se cerró en el duelo entre lanzadores y defensivas, sin cambios en la pizarra.

Pitcheo de Tijuana sostiene la ventaja en los innings finales

(Captura de pantalla / Claro Sports)
(Captura de pantalla / Claro Sports)

Tras la tercera entrada, el encuentro se mantuvo bajo control del pitcheo de ambos equipos. Monclova tuvo una oportunidad importante en la sexta entrada con sencillos consecutivos de Isaac Rodríguez y Edson García, aunque la defensa de Tijuana evitó el daño con una jugada en tercera base que detuvo el avance.

Tijuana también generó presión en la quinta entrada con tráfico en las bases mediante imparables de Rafael Ortega, Hernán Pérez y Franchy Cordero, pero no logró ampliar la ventaja.

En el cierre del juego, el bullpen de los Toros mantuvo el control. La octava entrada concluyó con un intento de robo frustrado, mientras que en la novena, un pelotazo permitió a Monclova colocar un corredor en base sin poder capitalizarlo. El cierre llegó con el ponche a Rodolfo Amador, asegurando la victoria de Tijuana por 2-1.

Fuente: reporte del juego Toros de Tijuana vs Acereros de Monclova, 24 de abril, inauguración del Toros Mobil Park.

Temas Relacionados

Liga Mexicana de BeisbolBeisbolmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Jacob Rodríguez, talento con raíces mexicanas, es seleccionado por los Miami Dolphins en el Draft 2026 de la NFL

Rodríguez fue pieza clave en la defensiva de los Texas Tech durante su etapa colegial

Jacob Rodríguez, talento con raíces mexicanas, es seleccionado por los Miami Dolphins en el Draft 2026 de la NFL

Esto es lo que necesitan Pumas y Pachuca para clasificar a la siguiente Concachampions

Auriazules y Tuzos disputarán el subliderato de la Liga MX, en un duelo que además suma presión por el boleto internacional

Esto es lo que necesitan Pumas y Pachuca para clasificar a la siguiente Concachampions

Le quitan la tarjeta roja a Marcel Ruíz pero Toluca no podrá utilizarlo por esta razón

La Comisión Disciplinaria retiró la tarjeta roja a Marcel Ruiz, pero el mediocampista de Toluca no podrá jugar la última jornada del Clausura 2026

Le quitan la tarjeta roja a Marcel Ruíz pero Toluca no podrá utilizarlo por esta razón

Padres de San Diego visitan la Liga Olmeca e imparten clases a niños a horas de la Mexico City Series 2026

250 pequeños peloteros recibieron consejos de Manny Machado, Xander Bogaerts y Rubén Niebla en una jornada que acercó a la comunidad mexicana a las Grandes Ligas

Padres de San Diego visitan la Liga Olmeca e imparten clases a niños a horas de la Mexico City Series 2026

Victor Manuel Vucetich aclara si volvería a dirigir a Rayados de Monterrey

A sus 70 años Víctor Manuel Vucetich aclaró los rumores del retiro y manifestó su interés en volver a la Liga MX

Victor Manuel Vucetich aclara si volvería a dirigir a Rayados de Monterrey
MÁS NOTICIAS

NARCO

De ‘La Gaby’ a ‘Martita’: así es como Los Chapitos han delegado sus poderosas redes financieras y logísticas a mujeres

De ‘La Gaby’ a ‘Martita’: así es como Los Chapitos han delegado sus poderosas redes financieras y logísticas a mujeres

Operación Enjambre: autoridades logran sentencias contra 20 implicados en el Edomex

Ecatepec lidera percepción de inseguridad en Edomex pese a ligera mejora: encuesta ENSU-INEGI abril 2026

Aseguran pluma pistola y arma larga tras ataque a balazos en taquería de la CDMX: suman cuatro detenidos

Maru Campos anuncia unidad especial para investigar hechos en los que murieron dos agentes de la CIA

ENTRETENIMIENTO

Kika Édgar revela que sufrió choque séptico tras apendicitis por salmonella: “Estuvo difícil lo que viví”

Kika Édgar revela que sufrió choque séptico tras apendicitis por salmonella: “Estuvo difícil lo que viví”

Destapan otra supuesta amante de Nodal: la habría terminado un día antes de anunciar su relación con Ángela Aguilar

CCXP 2026: Christopher Lloyd inspira a fans citando al Doc de la trilogía Volver al Futuro

Christian Nodal y Ángela Aguilar ponen fin a rumores de separación: comparten fotos y videos juntos en Zacatecas

CCXP 2026: Aaron Paul revela a qué zona de México viaja más y repite icónica frase de Breaking Bad

DEPORTES

Jacob Rodríguez, talento con raíces mexicanas, es seleccionado por los Miami Dolphins en el Draft 2026 de la NFL

Jacob Rodríguez, talento con raíces mexicanas, es seleccionado por los Miami Dolphins en el Draft 2026 de la NFL

Esto es lo que necesitan Pumas y Pachuca para clasificar a la siguiente Concachampions

Las mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegan a la CCXPMX26

Le quitan la tarjeta roja a Marcel Ruíz pero Toluca no podrá utilizarlo por esta razón

Padres de San Diego visitan la Liga Olmeca e imparten clases a niños a horas de la Mexico City Series 2026