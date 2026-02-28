Tortitas de atún para Cuaresma 2026: cómo lograr que salgan jugosas y firmes

Las tortas de atún son la solución perfecta para una comida rápida, sabrosa y con sabor marinero. Su textura contrasta entre el interior suave con el dorado exterior, lo que hace de cada bocado sea una experiencia reconfortante y adictiva.
Tienen un origen humilde y casero, nacidas de la necesidad de aprovechar el atún en conserva y otros ingredientes sencillos. Son muy populares en hogares de México como plato principal y suelen acompañarse como una ensalada fresca o un poco de arroz.
Receta de tortas de atún
Las tortas de atún son pequeñas hamburguesas o croquetas hechas a base de atún enlatado, pan rallado y huevo, que se doran en sartén. La técnica principal es mezclar bien los ingredientes, formar las tortitas y freírlas hasta lograr un acabado crujiente y dorado por fuera.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 25 minutos
Preparación: 10 minutos
Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 2 latas de atún en aceite (aprox. 240 g escurrido)
- 2 huevos medianos
- 3 cucharadas de pan rallado
- 1 diente de ajo picado
- 2 cucharadas de perejil fresco picado
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
- Aceite de oliva para freír
Cómo hacer tortas de atún, paso a paso
- Escurrir bien el atún y desmenuzar en un bol grande.
- Añadir los huevos, el pan rallado, el ajo y el perejil. Salpimenta al gusto.
- Mezclar bien hasta tener una masa homogénea y compacta. Si está muy líquida, añadir un poco más de pan rallado.
- Dividir la masa en 6-8 porciones y formar tortitas de unos 2 cm de grosor, compactando bien.
- Calentar abundante aceite de oliva en una sartén a fuego medio-alto.
- Freír las tortas de atún por tandas, sin amontonarlas, hasta que estén bien doradas por ambos lados (unos 2-3 minutos por cada lado).
- Dejar escurrir sobre papel de cocina para eliminar el exceso de aceite.
- Servir calientes, acompañadas de ensalada, arroz o salsa.
- No se deben manipular demasiado al dar la vuelta para evitar que se rompan.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
- Rinde entre 6 y 8 tortas, ideal para 3-4 personas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 160 kcal aprox.
- Proteína: 13 g
- Grasas: 9 g
- Hidratos de carbono: 5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se pueden conservar en la nevera, en recipiente hermético, hasta 2 días. Para recalentarlas, usa sartén o microondas a potencia media.