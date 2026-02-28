México

Tortitas de atún para Cuaresma 2026: cómo lograr que salgan jugosas y firmes

Su consumo facilita una ingesta moderada de proteínas, grasas saludables y micronutrientes, siempre que se combine con otros ingredientes frescos y se limite la cantidad de aceite utilizado en la preparación

Las tortas de atún son
Las tortas de atún son una receta tradicional mexicana ideal para una comida rápida y llena de sabor marinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tortas de atún son la solución perfecta para una comida rápida, sabrosa y con sabor marinero. Su textura contrasta entre el interior suave con el dorado exterior, lo que hace de cada bocado sea una experiencia reconfortante y adictiva.

Tienen un origen humilde y casero, nacidas de la necesidad de aprovechar el atún en conserva y otros ingredientes sencillos. Son muy populares en hogares de México como plato principal y suelen acompañarse como una ensalada fresca o un poco de arroz.

La textura de las tortas
La textura de las tortas de atún destaca por su interior suave y su exterior crujiente y dorado al freírlas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de tortas de atún

Las tortas de atún son pequeñas hamburguesas o croquetas hechas a base de atún enlatado, pan rallado y huevo, que se doran en sartén. La técnica principal es mezclar bien los ingredientes, formar las tortitas y freírlas hasta lograr un acabado crujiente y dorado por fuera.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 2 latas de atún en aceite (aprox. 240 g escurrido)
  • 2 huevos medianos
  • 3 cucharadas de pan rallado
  • 1 diente de ajo picado
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • Aceite de oliva para freír
El plato utiliza ingredientes sencillos
El plato utiliza ingredientes sencillos como atún enlatado, pan rallado, huevo, ajo y perejil fresco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tortas de atún, paso a paso

  1. Escurrir bien el atún y desmenuzar en un bol grande.
  2. Añadir los huevos, el pan rallado, el ajo y el perejil. Salpimenta al gusto.
  3. Mezclar bien hasta tener una masa homogénea y compacta. Si está muy líquida, añadir un poco más de pan rallado.
  4. Dividir la masa en 6-8 porciones y formar tortitas de unos 2 cm de grosor, compactando bien.
  5. Calentar abundante aceite de oliva en una sartén a fuego medio-alto.
  6. Freír las tortas de atún por tandas, sin amontonarlas, hasta que estén bien doradas por ambos lados (unos 2-3 minutos por cada lado).
  7. Dejar escurrir sobre papel de cocina para eliminar el exceso de aceite.
  8. Servir calientes, acompañadas de ensalada, arroz o salsa.
  9. No se deben manipular demasiado al dar la vuelta para evitar que se rompan.
Las tortas de atún pueden
Las tortas de atún pueden servirse calientes acompañadas de ensalada fresca, arroz o la salsa de tu preferencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

  • Rinde entre 6 y 8 tortas, ideal para 3-4 personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 160 kcal aprox.
  • Proteína: 13 g
  • Grasas: 9 g
  • Hidratos de carbono: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se pueden conservar en la nevera, en recipiente hermético, hasta 2 días. Para recalentarlas, usa sartén o microondas a potencia media.

