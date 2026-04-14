Capturan a colombiana Karent Carolina, acusada de robo de casas en CDMX: ya había sido detenida antes

Karent Carolina, de 41 años, fue detenida de nueva cuenta acusada de pertenecer a una banda que roba casas en CDMX y Edomex Foto: SSC CDMX

Una mujer de origen colombiano identificada como Karent Carolina, de 41 años, vuelve a ser detenida en la colonia Roma, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, tras ser señalada por robos a casa habitación en la Ciudad de México y el Estado de México. Agentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en conjunto con elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital, ejecutan la orden de aprehensión en el cruce de las avenidas Monterrey y Chapultepec. Las autoridades le comunican el delito de robo agravado y sus derechos constitucionales antes de trasladarla ante la autoridad correspondiente.

La detención de Karent Carolina ocurre varios meses después de haber sido liberada de prisión, luego de que las fuerzas de seguridad la ubican a través de labores de seguimiento e inteligencia. El arresto se produce como resultado de la investigación de un caso de asalto ocurrido el 16 de febrero, cuando una pareja despoja de sus pertenencias a una persona en la alcaldía Azcapotzalco y huye en un vehículo.

Policías de la SSC y agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la FGJ reúnen pruebas que vinculan a Karent Carolina como presunta integrante de una banda integrada por extranjeros enfocada en el saqueo de viviendas en distintas zonas del Valle de México. Fuentes policiales refieren que la detenida ya habría purgado una condena previa por hechos similares, sin embargo, volvió a ser localizada tras la aplicación de métodos de inteligencia de gabinete y campo.

La ciudadana colombiana es puesta a disposición de la autoridad judicial en un centro penitenciario de la alcaldía Iztapalapa. Hasta el momento, las indagatorias continúan para determinar su posible vínculo en otros casos de robo de vivienda. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera en sus comunicados la relevancia de las investigaciones integrales para frenar los delitos que atentan contra la seguridad y tranquilidad de los habitantes de la capital.

Un ladrón piensa cometer un delito, representando una amenaza constante para la seguridad pública. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

De manera extraoficial, la detenida es mencionada en relación con una célula delictiva que opera tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, con especial atención a zonas habitacionales del Valle de México, señalada por realizar robos de tipo domiciliario. Las pesquisas en torno a su caso se mantienen abiertas por parte de la Fiscalía capitalina.

Las autoridades detallan que el arresto se realiza conforme a la Orden de Aprehensión girada debido a la denuncia formal presentada tras el robo en Azcapotzalco. Este operativo conjunto pone de manifiesto la estrategia de coordinación entre la SSC y la FGJ, al emplear técnicas de campo y gabinete que permitieron identificar a la presunta responsable, interceptarla y asegurar el cumplimiento del proceso legal.

Las primeras diligencias confirman que el modus operandi de la banda a la que Karent Carolina está ligada radica en aprovechar la movilidad y anonimato de sus integrantes extranjeros para infiltrarse en conjuntos habitacionales, sustraer bienes y escapar rápidamente en vehículos previamente identificados durante los trabajos de vigilancia.

Mientras tanto, la presencia de células de origen extranjero dedicadas a delitos patrimoniales como el robo de vivienda representa un reto prioritario para las autoridades capitalinas y del Estado de México, quienes refuerzan los esquemas de investigación y colaboración interinstitucional para capturar a los responsables.

Hasta el cierre de esta nota, la FGJ de la Ciudad de México mantiene abierta la carpeta relacionada con los hechos del 16 de febrero y revisa antecedentes para detectar posibles conexiones de la detenida en otros robos reportados en la región.

Las dependencias involucradas insisten en la necesidad de la denuncia ciudadana y en fortalecer los canales de coordinación para impedir que personas liberadas previamente reincidan en delitos que afectan la propiedad y la seguridad familiar en la Ciudad de México.

Karent Carolina , de origen colombiano y 41 años, es detenida en la colonia Roma por agentes de la SSC y la FGJ de Ciudad de México.

Está acusada de robo agravado y vinculada con una banda extranjera dedicada al saqueo de viviendas.

Su arresto se conecta con el asalto del 16 de febrero en la alcaldía Azcapotzalco .

Las autoridades la habían rastreado tras haber estado previamente en prisión.

Actualmente está bajo custodia en un centro penitenciario en Iztapalapa; la investigación continúa para determinar su relación con otros robos en el Valle de México.